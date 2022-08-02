На росії видали феєричну казочку, як ловили HIMARS: знову похвалилися "знищенням"
У фейкових новинах росії використовують відео, де немає HIMARS. При цьому заяв про знищення цих установок у росії вже більше, ніж самого озброєння.
ЗСУ дають відсіч ворогові, а реактивні системи залпового вогню HIMARS вже вдало використовуються нашими захисниками. Бійці легко знищують склади окупантів, що змушує керівництво росії битися в паніці і вигадувати нові заяви про "знищення" систем.
Чергова порція неправдивих новин про HIMARS прозвучала у програмі топ-пропагандиста володимира соловйова.
Зокрема, військовий "експерт" журналу "Арсенал Вітчизни" Олексій Леонков відзначився феєричною брехливою заявою. Він заявив, що російські війська нібито навчилися розпізнавати не лише повітряні цілі, а й місця, з яких вилітають HIMARS.
"HIMARS там постріляли, поїхали в іншому місці постріляли. Все, вже спіймали. І це буде не остання ловля, тому що система ця зараз буде на всіх напрямках розгорнута. Хороша система, не можу досі називати назву, але вона працює", – заявив черговий так званий експерт.
У фейкових новинах росії використовують відео, де немає HIMARS. При цьому заяв про знищення цих установок у росії вже більше, ніж самого озброєння.
Насправді все по-іншому: незважаючи на фейкові зведення міноборони росії, не вдалося знищити жодної установки HIMARS, які Україна отримала від США. Кожна ракета HIMARS потрапляє у ціль. Кожна ракета знищує міст чи склад боєприпасів окупантів.