На росії видали феєричну казочку, як ловили HIMARS: знову похвалилися "знищенням"

На росії видали феєричну казочку, як ловили HIMARS: знову похвалилися "знищенням"

У фейкових новинах росії використовують відео, де немає HIMARS. При цьому заяв про знищення цих установок у росії вже більше, ніж самого озброєння.

ЗСУ дають відсіч ворогові, а реактивні системи залпового вогню HIMARS вже вдало використовуються нашими захисниками. Бійці легко знищують склади окупантів, що змушує керівництво росії битися в паніці і вигадувати нові заяви про "знищення" систем.

Чергова порція неправдивих новин про HIMARS прозвучала у програмі топ-пропагандиста володимира соловйова.

Зокрема, військовий "експерт" журналу "Арсенал Вітчизни" Олексій Леонков відзначився феєричною брехливою заявою. Він заявив, що російські війська нібито навчилися розпізнавати не лише повітряні цілі, а й місця, з яких вилітають HIMARS.

"HIMARS там постріляли, поїхали в іншому місці постріляли. Все, вже спіймали. І це буде не остання ловля, тому що система ця зараз буде на всіх напрямках розгорнута. Хороша система, не можу досі називати назву, але вона працює", – заявив черговий так званий експерт.

У фейкових новинах росії використовують відео, де немає HIMARS. При цьому заяв про знищення цих установок у росії вже більше, ніж самого озброєння.

Насправді все по-іншому: незважаючи на фейкові зведення міноборони росії, не вдалося знищити жодної установки HIMARS, які Україна отримала від США. Кожна ракета HIMARS потрапляє у ціль. Кожна ракета знищує міст чи склад боєприпасів окупантів.


Александра Павленко, politeka.net





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