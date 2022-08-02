Польщі та країнам Балтії може загрожувати подальше розширення сфери впливу Росії — Дуда

Польща продовжує підтримувати Україні у війні з Росією та не сумнівається у нашій перемозі. Проте президент Анджей Дуда зазначає, що якщо героїчний опір нашої країни не встоїть перед імперськими планами російського диктатора Владіміра Путіна, Польщі та країнам Балтії загрожуватиме подальше розширення сфери впливу РФ в Центральній Європі. Про це він заявив в інтерв'ю газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung .

"Великоросійські ідеї про підпорядкування інших народів — це не просто ідеї президента Росії Владіміра Путіна, ними пронизана більша частина російського суспільства. Завдяки Україні ця загроза тепер стримується, - зазначає Дуда. - Але я думаю, що, на жаль, у майбутньому ця небезпека загострюватиметься. Єдине, що всім нам залишається, це посилити власну оборонну безпеку від Росії".