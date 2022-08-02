Мєдвєдєв звинуватив Казахстан в геноциді росіян й заявив, що Грузія повинна бути повністю окупована. Та згодом пост видалили, а його помічник заявив, нібито сторінку політика зламали

За кілька місяців до повномасштабного вторгнення РФ він виступав з такими ж заявами, проте щодо України, інформує ZN.ua.

Мєдвєдєв звинуватив Казахстан в геноциді росіян й заявив, що Грузія повинна бути повністю окупована. Та згодом пост видалили, а його помічник заявив, нібито сторінку політика зламали
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Заступник голови Ради безпеки РФ Сєргєй Мєдвєдєв на своїй сторінці в соціальній мережі "ВКонтакте" опублікував пост, в якому звинуватив Казахстан в геноциді росіян та заявив про возз'єднання СРСР військовим шляхом. Згодом чиновник видалив свій допис, проте користувачі, які встигли його побачити, зробили знімки з екрана, які дуже швидко розлетілися в мережі.

Крім цього, Мєдвєдєв все ще сподівається на те, що російським військовим вдасться захопити Київ та анексувати інші території, які росіянам вдалося тимчасово окупувати.

Також російський чиновник заявив, нібито Грузія була створена в чинних її кордонах лише в рамках РФ. Що стосується Казахстану, то його Мєдвєдєв теж вважає "штучною державою".

Основні тези з допису Мєдвєдєва:

  • "усі народи, що населяють колись великий і могутній Радянський Союз, знову житимуть разом у дружбі та взаєморозумінні";
  • "після звільнення Києва та всіх територій Малоросії ... Русь знову стане єдиною, могутньою і непереможною, як і тисячу років тому за часів Давньоруської держави";
  • "після цього, під єдиною рукою Москви, на чолі зі слов'янським народом, ми підемо в наступний похід для відновлення кордонів нашої батьківщини, які, як відомо, ніде не закінчуються;
  • "Грузія була створена в нинішніх кордонах лише у рамках Російської Імперії";
  • "Казахстан - штучна держава, колишні російські території... В нинішньому столітті влада Казахстану почала реалізовувати ініціативи щодо переселення всередині республіки різних етнічних груп, яке можна кваліфікувати, як геноцид росіян".

Після того, як скріни цього допису розлетілися в мережі, помічник політика заявив, нібито його сторінку зламали.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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