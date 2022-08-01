Україна та США обговорили потреби ЗСУ у новому форматі

У понеділок, 1 серпня, відбулася важлива розмова Україна-США у новому форматі. Про це повідомив у Twitter глава українського дипломатичного відомства Дмитро Кулеба.

За його словами, голова Офісу президента Андрій Єрмак, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та глава МЗС Кулеба провели телефонні переговори з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, радником президента США Джейкобом Салліваном та головою комітету начальників штабів генералом Марком Міллі. У ході розмови українська сторона та обговорили потреби української армії.

Important Ukraine-US call в новий формат: @AndriyYermak , me, and Gen. Valeriy Zaluzhny на Ukrainian side spoke with @jakejsullivan , @SecBlinken , and Gen. Mark Milley на US side. Були спрямовані на вседозволену допомогу і спрямовані на подальшу вital війну. pic.twitter.com/TroWcsGXT1 - Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 1, 2022