Держфінмоніторинг: Азійсько-Тихоокеанська група по боротьбі з відмиванням коштів припинила співпрацю з РФ

В період з 26 по 28 липня 2022 року у столиці Малайзії м. Куала-Лумпур проходило Пленарне засідання Азійсько-Тихоокеанської групи по боротьбі з відмиванням коштів (APG).

На засіданні членами APG було прийнято рішення про позбавлення Російської Федерації (РФ) статусу спостерігача у вказаній міжнародній організації, який було надано РФ ще у 2010 році.

Цьому рішенню передувало офіційне звернення Державної служби фінансового моніторингу України від 28 квітня п.р. до керівництва APG з проханням розгляду зазначеного питання на черговому Пленарному засіданні APG.

У своїй Публічній заяві щодо позбавлення РФ статусу спостерігача APG зазначає, що це рішення було прийняте на підставі Публічної заяви FATF щодо обмеження прав членства РФ , опублікованої в червні п.р.

Як відзначив Голова Держфінмоніторингу Ігор Борисович Черкаський: «Це закономірне рішення Азійсько-Тихоокеанської групи в черговий раз демонструє послідовність кроків, які вживаються міжнародним співтовариством з метою справедливого реагування на злочинні дії РФ у війні проти України. Ми вдячні APG за підтримку України у цій дипломатичній боротьбі та впевнені, що процес ізоляції РФ на міжнародній арені продовжуватиметься».

Довідково: APG - це регіональний орган за типом FATF (по аналогії із MONEYVAL), офіційно створений у 1997 році із Секретаріатом у м. Сідней (Австралія). Членами цієї групи є 41 юрисдикція, а спостерігачами тепер є 7 країн та ще 33 міжнародні організації, в тому числі MONEYVAL.