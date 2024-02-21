Україна розпочала співпрацю з виробником ракет Taurus

Втім, про безпосереднє виробництво ракетного озброєння поки не йдеться.

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АТ «Українська оборонна промисловість» підписало меморандум із MBDA Deutschland, яка займається ракетними системами. Документ передбачає спільне вивчення програм або можливостей співпраці щодо систем та концепцій протиповітряної оборони, зокрема для протидії БПЛА, йдеться на сайті компанії, інформує ZN.ua .

Потенційні сфери партнерства, які було визначено, це дослідження, розробка, виробництво, інвестиції тощо. При цьому йдеться саме про військову сферу співпраці.

Робота з провідними оборонними компаніями Європи не лише розширює наявні можливості України на полі бою, а й закладає міцний фундамент для подальшого розвитку оборонної промисловості та сприяє її інтеграції в оборонну промисловість НАТО.

"Ця угода є важливою віхою у відносинах між оборонними галузями наших країн. Я з нетерпінням чекаю на співпрацю з “Укроборонпромом”, провідним гравцем у європейській оборонній промисловості", – розповів директор MBDA Deutschland Томас Готтшильд.