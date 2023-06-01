Окупанти на ТОТ змушують підприємців співпрацювати – Маляр

Аби не закрили підприємство треба "здавати" окупантам людей з проукраїнськими поглядами.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомляє, що загарбники на тимчасово окупованих територіях Херсонської, Донецької та Луганської областей змушують місцевих підприємців видавати проукраїнсько налаштованих громадян. Про це заступниця міністра повідомила у своєму telegram-каналі, інформує ZN.ua.

Окупанти на ТОТ змушують підприємців співпрацювати – Маляр
© Ганна Маляр / Facebook

«З цією метою російські так звані правоохоронні органи примушують місцевих підприємців, які пов’язані з наданням населенню транспортних послуг, у тому числі простих перевізників і таксистів невідкладно звітувати про виявлення осіб з проукраїнськими настроями та будь-які порушення окупаційного режиму», - повідомляє Маляр.

У випадку ухилення від виконання цих вимог окупанти погрожують заборонити діяльність місцевих транспортників. З-поміж іншого, заступниця міністра також повідомила, що минулого тижня попередження про припинення дії договорів на здійснення транспортних перевезень з причин недотримання зобов’язань отримали низка місцевих підприємств та окремих перевізників. Маляр підкреслює, що дедалі частіше на ринок транспортних перевезень на тимчасово окупованих територіях залучаються винятково російські підприємства.


Олександра Бритоусова, ZN.ua





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