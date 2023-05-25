У ГУР розповіли про певну співпрацю з російськими добровольцями в Бєлгородській області

Водночас, розвідка заперечила участь українських військових у подіях в Бєлгородській області і використання там західної зброї.

У ГУР розповіли про певну співпрацю з російськими добровольцями в Бєлгородській області
© Легіон "Свобода Росії"/facebook

Українська сторона певним чином співпрацює з "Російським добровольчим корпусом" і легіоном "Свобода Росії" у межах подій на території Бєлгородській області. Військові обмінюються деякою інформацією, повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Черняк у коментарі Financial Times, інформує ZN.ua.

"Звісно, ми з ними спілкуємося. Ми обмінюємося певною інформацією. І, можна сказати, навіть співпрацюємо", – заявив він.

Однак, Черняк запевнив, що наші захисники не брали безпосередньої участі в рейді на Бєлгородщину. Це, за його словами, була власна ініціатива російських добровольців, які "бунтують".

Представник ГУР спростував і пропагандистські фейки про використання західної зброї на території РФ. Українські сили контролюють у "найжорсткіший" спосіб усю передану західну зброю та не надають її росіянам з "РДК" чи легіону "Свобода Росії".

Раніше газета The New York Times теж повідомляла, посилаючись на високопосталене українське джерело, що наші військові під час рейду російських добровольців в Бєлгородську область не заходили на територію Росії. Проте вони захищали кордон в цьому регіоні на випадок, якби ворожа армія вирішила здійснити контратаку.


Максим Царук, ZN.ua





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