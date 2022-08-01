"Тим краще для нас": від розпачу буряти та росіяни стріляють один в одного, що відбувається на Херсонщині

На Херсонському напрямку з кожним днем ??зростає напруга.

Російські окупанти намагаються підготуватися до контрнаступу ЗСУ, але дедалі більше панікують в очікуванні його. Від розпачу буряти та росіяни стріляють один в одного.

Про це заявив командир взводу бригади Богуна Андрій "Прямий" в ефірі радіо "НВ". Розмова доступна у записі на YouTube.

Росіяни кидають представників нацменшин із так званих республік на найбільш гарячі напрямки, що також не додає їм настрою та ще більше позбавляє мотивації. Зокрема, на Херсонському напрямку зростає напруга між росіянами та підрозділами з Бурятії, окупованого Криму та "Л/ДНР".

За словами командира взводу бригади Богуна, на Херсонщині відбуваються постійні перестрілки між росіянами та бурятами. Він підкреслив, що у підрозділів із Бурятії свої командири, які російським не підкоряються. І навіть якщо в лавах окупантів проходить розселення, то росіяни не пускають бурятів до себе, а ті навпаки.

"Стріляються між собою... Це нормальне явище у них, ми вже до нього звикли. Чим більше вони сваряться, тим краще для нас. І цікаво, що вони своїх убитих навіть не забирають", – підкреслив командир.

Також він додав, що найманці путінського війська просто займаються пограбуванням місцевого населення, мародерством та виявляють готовність до здачі в полон.