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2022-08-01
У Крим доправляють ракети для ЗРУ С-300 і С-400, перекинули нову БТГ – ГУР Міноборони
Росіяни водночас усвідомлюють загрозу з боку ЗСУ, тож посилили систему своєї протиповітряної оборони, інформує
ЗРУ С-300 РФ застосовувала також у Сирії© Интерфакс
Ворожа батальйонно-тактична група російських десантників зайшла до анексованого Криму після відновлення. Скоріш за все, як припускають в ГУР Міноборони, їх планують відправити на війну РФ проти України, зазначив представник відомства Вадим Скібіцький в
"Зараз зайшла батальйонно-тактична група повітряно-десантних військ після свого відновлення – вона зайшла до Криму і після цього висуватиметься на територію півдня України. Тож там постійний рух. Вони посилили систему протиповітряної оборони (ППО). Вони розуміють, що є загроза", – сказав він.
Оксана Коваль, ZN.ua