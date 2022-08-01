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2022-08-01
Миколаївські десантники знищують росіян з їхньої ж гармати
Трофейна 2С9 «Нона» вже знищила російські танк, БМП, три «Тигри», автомобільну техніку та живу силу противника
© Стоп-кадр відео
Миколаївські десантники показали, як знищують російських окупантів з трофейної самохідної артилерійської гармати 2С9 «Нона». Відео вони
Воїни артилерійського підрозділу 79-ї ОДШБ повідомили, що здобута в бою російська САУ 2С9 «Нона» успішно працює на фронті проти російських окупантів.
Завдяки їй було знищено: один танк, одна БМП, три ББМ «Тигри», автомобільну техніку та живу силу противника.
Юлія Лавришин, ZN.ua