Миколаївські десантники знищують росіян з їхньої ж гармати

Трофейна 2С9 «Нона» вже знищила російські танк, БМП, три «Тигри», автомобільну техніку та живу силу противника

Миколаївські десантники знищують росіян з їхньої ж гармати
© Стоп-кадр відео

Миколаївські десантники показали, як знищують російських окупантів з трофейної самохідної артилерійської гармати 2С9 «Нона». Відео вони опублікували на Facebook-сторінці 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ, що базується в Миколаєві.

Воїни артилерійського підрозділу 79-ї ОДШБ повідомили, що здобута в бою російська САУ 2С9 «Нона» успішно працює на фронті проти російських окупантів.

Завдяки їй було знищено: один танк, одна БМП, три ББМ «Тигри», автомобільну техніку та живу силу противника.


Юлія Лавришин, ZN.ua





Интересные новости
Мобілізація в Україні, прийнято нове правило: кому вже не прийде повісткаМобілізація в Україні, прийнято нове правило: кому вже не прийде повістка
Били по лікарні, дитсадку та житлових будинках: фото наслідків обстрілу росіянами МарганцяБили по лікарні, дитсадку та житлових будинках: фото наслідків обстрілу росіянами Марганця
Британія ввела санкції проти кремлівського пропагандиста Грема ФіліпсаБританія ввела санкції проти кремлівського пропагандиста Грема Філіпса
Російські військові викрали у Херсоні пасажирський теплохідРосійські військові викрали у Херсоні пасажирський теплохід
Роль ПВК "Вагнера" в Україні суттєво відрізняється від Сирії — британська розвідкаРоль ПВК "Вагнера" в Україні суттєво відрізняється від Сирії — британська розвідка
Блок рекламы


Похожие новости
"Тим краще для нас": від розпачу буряти та росіяни стріляють один в одного, що відбувається на Херсонщині"Тим краще для нас": від розпачу буряти та росіяни стріляють один в одного, що відбувається на Херсонщині
Росіяни збільшують чисельність військ на криворізькому напрямку – ОК «Південь»Росіяни збільшують чисельність військ на криворізькому напрямку – ОК «Південь»
Через свою вразливість на запорізькому напрямку росіяни перекидають туди сили з Донбасу — розвідка БританіїЧерез свою вразливість на запорізькому напрямку росіяни перекидають туди сили з Донбасу — розвідка Британії
В окупованому Скадовську знову «бавовна»: вибухають боєприпаси росіян – ХланьВ окупованому Скадовську знову «бавовна»: вибухають боєприпаси росіян – Хлань
Деокупація Запоріжжя: Старух вірить, що до кінця року ЗСУ можуть звільнити область від росіянДеокупація Запоріжжя: Старух вірить, що до кінця року ЗСУ можуть звільнити область від росіян
Росіян вважають ідіотами? Пропаганда РФ солому видала за ракети РСЗВ HIMARSРосіян вважають ідіотами? Пропаганда РФ солому видала за ракети РСЗВ HIMARS
Росіянам слід приготуватися до серії вибухів – ЧубаровРосіянам слід приготуватися до серії вибухів – Чубаров
Візи не видаватимуть: росіян можуть позбавити можливості відвідувати країни ЄвропиВізи не видаватимуть: росіян можуть позбавити можливості відвідувати країни Європи
Число підбитих бронемашин росіян перевалило за круглу цифру: зведення Генштабу ЗСУ про втрати ворогаЧисло підбитих бронемашин росіян перевалило за круглу цифру: зведення Генштабу ЗСУ про втрати ворога
На Київщині виявили тіло ще одного закатованого росіянами мирного жителя – поліціяНа Київщині виявили тіло ще одного закатованого росіянами мирного жителя – поліція
Последние новости
Подгружаем последние новости