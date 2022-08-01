Миколаївські десантники знищують росіян з їхньої ж гармати

Миколаївські десантники показали, як знищують російських окупантів з трофейної самохідної артилерійської гармати 2С9 «Нона». Відео вони опублікували на Facebook-сторінці 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ, що базується в Миколаєві.

Воїни артилерійського підрозділу 79-ї ОДШБ повідомили, що здобута в бою російська САУ 2С9 «Нона» успішно працює на фронті проти російських окупантів.

Завдяки їй було знищено: один танк, одна БМП, три ББМ «Тигри», автомобільну техніку та живу силу противника.