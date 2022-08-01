"Почалося": екс-соратник Путіна після втечі з Росії опинився в реанімації з рідкісним діагнозом

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Колишній віце-прем'єр Росії Анатолій Чубайс опинився у реанімації однієї з клінік Європи.

Про це, як пише Politeka.net, у Telegram-каналі повідомила Ксенія Собчак із посиланням на дружину Чубайса – кінорежисера Авдотью Смирнову.

"Ось коментар особисто Анатолія Борисовича: "Я госпіталізований до однієї з європейських клінік з діагнозом синдрому Гійєна-Барре. Стан середньої важкості, стабільний", – написала Собчак.

За словами Собчак, Чубайсу "стало погано, раптово почали відніматися руки та ноги".

Водночас у Telegram-каналі "Обережно новини", який пов'язують із Собчак, з'явилася інформація, що кімнату, де знаходився Чубайс, коли відчув себе погано, обстежили люди у костюмах хімічного захисту. А співробітники поліції опитували всіх свідків.

Синдром Гійєна-Барре (СГБ) - це рідкісний стан, при якому імунна система людини вражає власні периферичні нерви. Перші симптоми синдрому Гійєна-Барре включають слабкість або поколюючі відчуття. Зазвичай вони починаються в ногах і можуть потім поширюватися на руки та обличчя. У деяких людей ці симптоми можуть призводити до паралічу ніг, рук або м'язів обличчя.

Додамо, що у Мережі вже почали озвучувати конспірологічні теорії, згідно з якими Чубайса було отруєно.

«Новичок?», «Петров і Бошарів вдома чи милуються шпилями за бугром?», «Чубайса труїли новачком, судячи з симптомів», «Дібралися», «Нефіг було діда кидати», «Рашка своїх не кидає. Вона їх вбиває», «Зачищають свідків», «Почалося», – коментують у Мережі.


Катерина Петренко, politeka.net





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