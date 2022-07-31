Служба безпеки Латвії стурбована через масове проникнення російських ЗМІ в країну

До Латвії з Росії емігрували понад 200 російських журналістів

Служба безпеки Латвії стурбована через масове проникнення російських ЗМІ в країну
У Латвії зростає кількість РосЗМІ
© Новая газета

Служба державної безпеки Латвії попередила вищих посадових осіб країни про ризики, пов'язані з тим, що у Латвії починає працювати дедалі більше російських медіакомпаній – повідомляє Delfi.

Латвійське радіо повідомило, що з початком війни в Україні до Латвії з Росії емігрували понад 200 російських журналістів та 23 засоби масової інформації. Деякі з них вже офіційно розпочали роботу з Риги.

Служба державної безпеки країни у письмовому роз'ясненні Латвійському радіо заявила, що "оцінює те, що відбувається в інформаційному просторі в контексті поточної геополітичної ситуації та агресивної війни Росії в Україні".

"СДБ постійно оцінює ризики, що виникають внаслідок цілеспрямованих та систематичних зусиль Росії щодо впливу на інформаційний простір та ЗМІ. Служба держбезпеки поінформована про роботу російських незалежних ЗМІ у Латвії. У зв'язку з цим служба виявила ризики для безпеки латвійського інформаційного простору, а також розвідувальні ризики пов'язані з тим, що діяльність ЗМІ традиційно була на користь російських спецслужб. Про це СДБ проінформувала найвище керівництво країни", - повідомляє служба.


Артем Руденко, ZN.ua





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