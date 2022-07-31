ЗСУ знищили російський БПЛА "Птеро" у соняшниковому полі

"Птеро" візуально має схожість з Орлан-10.

ЗСУ знищили російський БПЛА
© Командування Повітряних сил ЗСУ / Facebook

Українські повітряні сили збили черговий російський безпілотний літальний апарат ймовірно типу "Птеро", інформує пресцентр Повітряного командування "Центр".

"Сьогодні 31 липня воїни зенітного ракетного підрозділу повітряного командування “Центр” Повітряних Сил, які виконують бойові завдання у визначеному районі влучним пострілом «приземлили» черговий безпілотний літальний апарат ймовірно типу "Птеро", він візуально має схожість з Орлан-10, що мав здійснити дорозвідку з метою коригування ворожих військ", - наголосили військові.


Анна Конюченко, ZN.ua





Интересные новости
Били по лікарні, дитсадку та житлових будинках: фото наслідків обстрілу росіянами МарганцяБили по лікарні, дитсадку та житлових будинках: фото наслідків обстрілу росіянами Марганця
Британія ввела санкції проти кремлівського пропагандиста Грема ФіліпсаБританія ввела санкції проти кремлівського пропагандиста Грема Філіпса
Мобілізація в Україні, прийнято нове правило: кому вже не прийде повісткаМобілізація в Україні, прийнято нове правило: кому вже не прийде повістка
Російські військові викрали у Херсоні пасажирський теплохідРосійські військові викрали у Херсоні пасажирський теплохід
Роль ПВК "Вагнера" в Україні суттєво відрізняється від Сирії — британська розвідкаРоль ПВК "Вагнера" в Україні суттєво відрізняється від Сирії — британська розвідка
Блок рекламы


Похожие новости
Колишній поліцейський передавав окупантами дані про розміщення ЗСУ у ХарковіКолишній поліцейський передавав окупантами дані про розміщення ЗСУ у Харкові
Фуражка тримається на лямці від ліфчика: російський військовий зганьбився на параді до "Дня ВМФ" у ПітеріФуражка тримається на лямці від ліфчика: російський військовий зганьбився на параді до "Дня ВМФ" у Пітері
На базі окупантів у Мелітополі пролунав вибух: фото та подробиціНа базі окупантів у Мелітополі пролунав вибух: фото та подробиці
Українські захисники знищили три "Урали" та два російських БТРУкраїнські захисники знищили три "Урали" та два російських БТР
На Київщині виявили тіло ще одного закатованого росіянами мирного жителя – поліціяНа Київщині виявили тіло ще одного закатованого росіянами мирного жителя – поліція
Кремлівське задзеркалля: як пропаганда розганяє фейк про "удар ЗСУ" по штабу флоту в СевастополіКремлівське задзеркалля: як пропаганда розганяє фейк про "удар ЗСУ" по штабу флоту в Севастополі
ЗСУ знищили кілька складів окупантів із боєприпасами та пальним на півдніЗСУ знищили кілька складів окупантів із боєприпасами та пальним на півдні
Бійці ЗСУ знищили ще одну ворожу "пташку" над ДонбасомБійці ЗСУ знищили ще одну ворожу "пташку" над Донбасом
ЗСУ знищили склад боєприпасів військ РФ в АлчевськуЗСУ знищили склад боєприпасів військ РФ в Алчевську
ЗСУ за добу знищили два склади боєприпасів противника та 105 окупантів на півдніЗСУ за добу знищили два склади боєприпасів противника та 105 окупантів на півдні
Последние новости
Подгружаем последние новости