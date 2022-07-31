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2022-07-31
ЗСУ знищили російський БПЛА "Птеро" у соняшниковому полі
"Птеро" візуально має схожість з Орлан-10.
© Командування Повітряних сил ЗСУ / Facebook
Українські повітряні сили збили черговий російський безпілотний літальний апарат ймовірно типу "Птеро", інформує пресцентр Повітряного командування "
"Сьогодні 31 липня воїни зенітного ракетного підрозділу повітряного командування “Центр” Повітряних Сил, які виконують бойові завдання у визначеному районі влучним пострілом «приземлили» черговий безпілотний літальний апарат ймовірно типу "Птеро", він візуально має схожість з Орлан-10, що мав здійснити дорозвідку з метою коригування ворожих військ", - наголосили військові.
Анна Конюченко, ZN.ua