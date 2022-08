Супутникові знімки Maxar доводять, що українських полонених в Оленівці вбили росіяни

У справі масового вбивства українських військовополонених в окупованій Оленівці з’являється все більше доказів про те, що цей злочин вчинили саме росіяни. Про це свідчать і супутникові фото Maxar, які опублікував журналіст американського видання BuzzFeed News Крістофер Міллер.

«Нові фотознімки Оленівської в’язниці в окупованій Росією Донецькій області України, де щонайменше 50 українських військовополонених були вбиті під час нападу, який, за словами Києва – і попередні дані свідчать – здійснили російські війська», – написав Крістофер Міллер.