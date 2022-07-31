Супутникові знімки Maxar доводять, що українських полонених в Оленівці вбили росіяни

На знімках видно, що будівлю тюремного барака було підірвано зсередини, а не знищено ракетою

Супутникові знімки Maxar доводять, що українських полонених в Оленівці вбили росіяни
© Twitter журналіста Крістофера Міллера

У справі масового вбивства українських військовополонених в окупованій Оленівці з’являється все більше доказів про те, що цей злочин вчинили саме росіяни. Про це свідчать і супутникові фото Maxar, які опублікував журналіст американського видання BuzzFeed News Крістофер Міллер.

«Нові фотознімки Оленівської в’язниці в окупованій Росією Донецькій області України, де щонайменше 50 українських військовополонених були вбиті під час нападу, який, за словами Києва – і попередні дані свідчать – здійснили російські війська», – написав Крістофер Міллер.

New sat images of Olenivka prison in Russia-occupied Donetsk region of Ukraine where at least 50 Ukrainian POWs were killed in an attack that Kyiv says — and preliminary evidence suggests — Russian forces carried out. Before, pics 1 & 3: July 27. After, 2 & 4: July 30. ? @Maxar pic.twitter.com/7YoUndf22j

— Christopher Miller (@ChristopherJM) July 30, 2022

Він опублікував два фото – загальніше і крупніше – за 27 липня, а поруч аналогічні фото за 30 липня. У центрі зображення видно барак, у якому загинули понад пів сотні українських полонених бійців. Цікаво те, що на фото за 30 липня чітко видно, що бляшаний дах барака ніби розірвало від вибуху зсередини. Від ракети, нібито випущеної ЗСУ з РСЗВ HIMARS, у чому переконує російська пропаганда, мали б бути зовсім інші руйнування.

Колония в Оленовке, 27 июля
Колония в Оленовке, 27 июля

Нагадаємо, розслідувачі InformNapalm, проаналізувавши фото- і відеоматеріали з Оленівської колонії, також заявили, що характер руйнувань свідчить про розрив термобаричних снарядів всередині, які не зрушили з місця ні ліжка, ні стіни, але спричинили пожежу. Вони переконані, що ракета спричинила б значно більші руйнування, а не пожежу.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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