Роздовбали залізничний міст біля Херсону: з'явилося відео вдалої роботи ЗСУ

З'явилася інформація, що українські військові завдали удару залізничним мостом через Дніпро

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій ЗСУ.

«Залізничний Антонівський міст – фсьо! Шансів щоб вижити для орків, навколо яких поступово звужується зашморг оточення стає дедалі менше. Вам ніхто не простить тортур і знущань над полоненими, вбивства дітей та жінок, руйнування України загалом!!!», - йдеться у повідомленні.

Спочатку у Центрі стратегічних комунікацій оприлюднили знімок залізничного мосту, зроблений із супутника.

Пізніше настав час і відеодоказ вдалої роботи ЗСУ.

На кадрах видно величезні дірки у полотні.

Для відступу у загарбників залишилася лише гребля Каховської ГЕС, втім і вона під вогневим контролем ЗСУ.

Зазначимо, що Антоновський – єдиний міст через Дніпро, який сполучає передмістя Херсона з тими районами Херсонської області, які прилягають до Криму. Він має дуже важливе значення для постачання російського окупаційного угруповання у Херсоні.