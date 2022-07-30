У Генічеську окупанти викрали екскомандира корабля «Славутич»
Волонтера побили й вивезли до окупованого Криму, де відправили до сімферопольського СІЗО, інформує
Російські окупанти викрали у Генічеську Херсонської області екскомандира корабля «Славутич» Військово-морських сил України Олексія Кисельова,
З 22 липня Кисельова, який зараз є активістом і волонтером, утримували у невідомому місці, після чого вивезли в окупований Крим та відправили у Сімферопольське СІЗО. Окупанти стверджують, що адмінмежу з півостровом Кисельов «перетнув» 27 липня.
Активіста звинувативши в «участі у терористичній організації» – Кисельов займався гуманітарними питаннями у добровольчому батальйоні ім. Номана Челебіджіхана та допомагав людям в окупованому Генічеську.
Напередодні кримський «суд» незаконно обрав Кисельову запобіжний захід у вигляді двох місяців арешту в сімферопольському СІЗО.
«Очевидно, що ця справа абсолютно сфабрикована і всі дії – незаконні. Фізичний стан тата засвідчує про його побиття і, можливо, тортури», - пише Артем Кисельов.
Генічеськ окупований з першого дня війни, тож родина не могла виїхати з міста – Кисельова-старшого не пропустили б на блокпостах окупантів.