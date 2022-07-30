У Генічеську окупанти викрали екскомандира корабля «Славутич»

Волонтера побили й вивезли до окупованого Криму, де відправили до сімферопольського СІЗО, інформує ZN.ua.

У Генічеську окупанти викрали екскомандира корабля «Славутич»

Російські окупанти викрали у Генічеську Херсонської області екскомандира корабля «Славутич» Військово-морських сил України Олексія Кисельова, повідомив його син Артем.

З 22 липня Кисельова, який зараз є активістом і волонтером, утримували у невідомому місці, після чого вивезли в окупований Крим та відправили у Сімферопольське СІЗО. Окупанти стверджують, що адмінмежу з півостровом Кисельов «перетнув» 27 липня.

Активіста звинувативши в «участі у терористичній організації» – Кисельов займався гуманітарними питаннями у добровольчому батальйоні ім. Номана Челебіджіхана та допомагав людям в окупованому Генічеську.

Напередодні кримський «суд» незаконно обрав Кисельову запобіжний захід у вигляді двох місяців арешту в сімферопольському СІЗО.

«Очевидно, що ця справа абсолютно сфабрикована і всі дії – незаконні. Фізичний стан тата засвідчує про його побиття і, можливо, тортури», - пише Артем Кисельов.

Генічеськ окупований з першого дня війни, тож родина не могла виїхати з міста – Кисельова-старшого не пропустили б на блокпостах окупантів.


Ольга Чекіс, ZN.ua





Интересные новости
Компанії російського олігарха Романа Абрамовича понад 10 років фінансували армію Росії — OCCRPКомпанії російського олігарха Романа Абрамовича понад 10 років фінансували армію Росії — OCCRP
Били по лікарні, дитсадку та житлових будинках: фото наслідків обстрілу росіянами МарганцяБили по лікарні, дитсадку та житлових будинках: фото наслідків обстрілу росіянами Марганця
Британія ввела санкції проти кремлівського пропагандиста Грема ФіліпсаБританія ввела санкції проти кремлівського пропагандиста Грема Філіпса
У США закликали поставити Україні ракети дальньої діїУ США закликали поставити Україні ракети дальньої дії
Мобілізація в Україні, прийнято нове правило: кому вже не прийде повісткаМобілізація в Україні, прийнято нове правило: кому вже не прийде повістка
Блок рекламы


Похожие новости
Українські військові "закрили" ще один міст, яким окупанти доставляли техніку під ХерсонУкраїнські військові "закрили" ще один міст, яким окупанти доставляли техніку під Херсон
Окупанти намагаються повністю захопити дві області України: мапа бойових дійОкупанти намагаються повністю захопити дві області України: мапа бойових дій
Вночі окупанти випустили із «Градів» по Нікополю та Червоногригорівській громаді до 80 снарядів – РезніченкоВночі окупанти випустили із «Градів» по Нікополю та Червоногригорівській громаді до 80 снарядів – Резніченко
Окупанти обстріляли автовокзал Слов'янськаОкупанти обстріляли автовокзал Слов'янська
Окупанти без успіху штурмують із різних напрямків, ЗСУ тримають оборону: зведення Генштабу на ранок 30 липняОкупанти без успіху штурмують із різних напрямків, ЗСУ тримають оборону: зведення Генштабу на ранок 30 липня
Явка з повинною: окупанти визнали, що вбили полонених у колонії під ДонецькомЯвка з повинною: окупанти визнали, що вбили полонених у колонії під Донецьком
Російські військові викрали у Херсоні пасажирський теплохідРосійські військові викрали у Херсоні пасажирський теплохід
Вночі окупанти випустили понад 40 снарядів по Нікополю: фото наслідків обстрілуВночі окупанти випустили понад 40 снарядів по Нікополю: фото наслідків обстрілу
Окупанти перетворюють життя херсонців на пекло: у місті почалися проблеми з продуктамиОкупанти перетворюють життя херсонців на пекло: у місті почалися проблеми з продуктами
У Маріуполі окупанти припинили видавати гуманітарну допомогу, щоб змусити жителів розбирати завалиУ Маріуполі окупанти припинили видавати гуманітарну допомогу, щоб змусити жителів розбирати завали
Последние новости
Подгружаем последние новости