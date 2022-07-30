У Генічеську окупанти викрали екскомандира корабля «Славутич»

Російські окупанти викрали у Генічеську Херсонської області екскомандира корабля «Славутич» Військово-морських сил України Олексія Кисельова, повідомив його син Артем.

З 22 липня Кисельова, який зараз є активістом і волонтером, утримували у невідомому місці, після чого вивезли в окупований Крим та відправили у Сімферопольське СІЗО. Окупанти стверджують, що адмінмежу з півостровом Кисельов «перетнув» 27 липня.

Активіста звинувативши в «участі у терористичній організації» – Кисельов займався гуманітарними питаннями у добровольчому батальйоні ім. Номана Челебіджіхана та допомагав людям в окупованому Генічеську.

Напередодні кримський «суд» незаконно обрав Кисельову запобіжний захід у вигляді двох місяців арешту в сімферопольському СІЗО.

«Очевидно, що ця справа абсолютно сфабрикована і всі дії – незаконні. Фізичний стан тата засвідчує про його побиття і, можливо, тортури», - пише Артем Кисельов.

Генічеськ окупований з першого дня війни, тож родина не могла виїхати з міста – Кисельова-старшого не пропустили б на блокпостах окупантів.