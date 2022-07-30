Масштабний бунт у Багдаді, парламент захопили, багато постраждалих: що зараз відбувається в Іраку

У столиці Іраку Багдаді протестувальники прорвалися до будівлі Ради представників (парламенту республіки).

Масові протести розпочалися в країні у середу, 27 липня. Демонстранти, незадоволені висуванням як кандидата в прем'єр-міністри країни Мухаммеда Шіяха ас-Судані, якого просувають проіранські сили, вимагають розпустити парламент.

Поліція застосувала проти протестувальників водомети та сльозогінний газ. В результаті постраждали щонайменше 22 особи.

На момент штурму в парламенті не було нікого з політиків. Демонстранти співали, танцювали, скандували гасла, вилазили на столи депутатів та розмахували прапорами Іраку.

Гостру політична криза Ірак переживає з жовтня минулого року через нездатність парламенту обрати нового главу уряду та президента Іраку.

Більшість протестувальників є прихильниками впливового шиїтського імама Муктади аль-Садра, який нещодавно несподівано вийшов із політичного процесу на виборах керівників країни, незважаючи на те, що отримав найбільше місць у парламенті на виборах.