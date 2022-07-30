Окупанти обстріляли автовокзал Слов'янська

Російські окупаційні війська у п'ятницю, 29 липня, обстріляли автовокзал у Слов'янську, інформує пресслужба ВЦА.

"Чергового ворожого обстрілу місто зазнало минулої ночі. Цього разу постраждали автовокзал та сусідні будівлі. На щастя, обійшлося без жертв та поранених", - йдеться в повідомленні.

Агресор намагається вийти на адмінмежу Донецької і Луганської областей, аби продемонструвати хоч якісь досягнення «спецоперації», яка триває вже п’ятий місяць.