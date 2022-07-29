"ЗСУ ще не починали": захисники знищили важливий залізничний вузол, зрадники налякані

ЗСУ продовжуватимуть завдавати ударів, бо немає іншого способу звільнити наших людей на Херсонщині.

В окупованій Брилівці Херсонської області було порушено систему перевезення техніки та озброєння окупантів. А все через влучний удар українських захисників по важливому залізничному вузлу та складу боєприпасів.

Про це повідомив у Telegram-каналі народний депутат Олексій Гончаренко. У мережі також з'явилося відео того, що відбувається.

"ЗСУ вночі знищили важливий залізничний вузол і склад БК у Брилівці. Це десь посередині між Херсоном та Вірменськом. Був одним із ключових вузлів провезення БК та військової техніки до Херсона", - зазначив Олексій Гончаренко.

Про удар також повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський. За його словами, "ЗСУ ще не починали". Він також показав сліди від ударів українських захисників. Очевидці чули детонацію боєприпасів.

У місцевих чатах колаборанти налякані. Повідомляється, що знесений під чисту склад із БК та пальним. "Там взагалі нічого не лишилося", - пишуть зрадники.

ЗСУ продовжуватимуть завдавати ударів, бо немає іншого способу звільнити наших людей на Херсонщині. Тому місцевих мешканців закликали триматися подалі від складів із боєприпасами окупантів та місць скупчення російської техніки.