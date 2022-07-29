"ЗСУ ще не починали": захисники знищили важливий залізничний вузол, зрадники налякані

дым, пожар, ракетный удар

ЗСУ продовжуватимуть завдавати ударів, бо немає іншого способу звільнити наших людей на Херсонщині.

В окупованій Брилівці Херсонської області було порушено систему перевезення техніки та озброєння окупантів. А все через влучний удар українських захисників по важливому залізничному вузлу та складу боєприпасів.

Про це повідомив у Telegram-каналі народний депутат Олексій Гончаренко. У мережі також з'явилося відео того, що відбувається.

"ЗСУ вночі знищили важливий залізничний вузол і склад БК у Брилівці. Це десь посередині між Херсоном та Вірменськом. Був одним із ключових вузлів провезення БК та військової техніки до Херсона", - зазначив Олексій Гончаренко.

Про удар також повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський. За його словами, "ЗСУ ще не починали". Він також показав сліди від ударів українських захисників. Очевидці чули детонацію боєприпасів.

У місцевих чатах колаборанти налякані. Повідомляється, що знесений під чисту склад із БК та пальним. "Там взагалі нічого не лишилося", - пишуть зрадники.

ЗСУ продовжуватимуть завдавати ударів, бо немає іншого способу звільнити наших людей на Херсонщині. Тому місцевих мешканців закликали триматися подалі від складів із боєприпасами окупантів та місць скупчення російської техніки.


Александра Павленко, politeka.net





Интересные новости
Компанії російського олігарха Романа Абрамовича понад 10 років фінансували армію Росії — OCCRPКомпанії російського олігарха Романа Абрамовича понад 10 років фінансували армію Росії — OCCRP
Били по лікарні, дитсадку та житлових будинках: фото наслідків обстрілу росіянами МарганцяБили по лікарні, дитсадку та житлових будинках: фото наслідків обстрілу росіянами Марганця
Британія ввела санкції проти кремлівського пропагандиста Грема ФіліпсаБританія ввела санкції проти кремлівського пропагандиста Грема Філіпса
У США закликали поставити Україні ракети дальньої діїУ США закликали поставити Україні ракети дальньої дії
Мобілізація: Олексій Арестович запропонував відпускати за кордон чоловіків, які не хочуть служитиМобілізація: Олексій Арестович запропонував відпускати за кордон чоловіків, які не хочуть служити
Блок рекламы


Похожие новости
Захисники можуть звільнити Херсон до кінця літа — полковник запасу ЗСУЗахисники можуть звільнити Херсон до кінця літа — полковник запасу ЗСУ
Українські десантники знищили російський бронетранспортер з екіпажемУкраїнські десантники знищили російський бронетранспортер з екіпажем
Війська РФ за добу знищили більше 200 гектарів врожаю на ХерсонщиніВійська РФ за добу знищили більше 200 гектарів врожаю на Херсонщині
ЗСУ знищили дві гаубиці "Мста-Б" та склад боєприпасів військ РФЗСУ знищили дві гаубиці "Мста-Б" та склад боєприпасів військ РФ
Львівські зенітники знищили понад 40 повітряних цілей ворога: що збилиЛьвівські зенітники знищили понад 40 повітряних цілей ворога: що збили
Українські бійці знищили черговий російський штурмовик Су-25Українські бійці знищили черговий російський штурмовик Су-25
В Херсонській області українські захисники знищили російську батарею ЗРК С-300 — ОК «Південь»В Херсонській області українські захисники знищили російську батарею ЗРК С-300 — ОК «Південь»
Обстріл Донецької області: війська РФ знищили ще дві школи та дитсадокОбстріл Донецької області: війська РФ знищили ще дві школи та дитсадок
Плідний день: ЗСУ знищили 280 окупантів та понад 40 одиниць техніки противникаПлідний день: ЗСУ знищили 280 окупантів та понад 40 одиниць техніки противника
Литва відновила залізничний транзит підсанкційних товарів із РФ до КалінінградаЛитва відновила залізничний транзит підсанкційних товарів із РФ до Калінінграда
Последние новости
Подгружаем последние новости