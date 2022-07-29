Блінкен хоче передати Лаврову «жорсткий меседж» щодо неможливості анексії нових територій України – Держдеп

Нед Прайс зазначив, що РФ не демонструє ознак зацікавленості в діалозі, інформує ZN.ua.

Блінкен хоче передати Лаврову «жорсткий меседж» щодо неможливості анексії нових територій України – Держдеп
© Офіс президента

Державний секретар США Ентоні Блінкен планує передати очільнику російського МЗС Сергєю Лаврову «жорсткий меседж» щодо неприпустимості анексії нових територій України, а також наслідків, які чекатимуть РФ через такі дії. Про це під час брифінгу у Вашингтоні заявив речник Держдепу Нед Прайс, передає «Укрінформ» з посиланням на кореспондента.

«Держсекретар хотів би передати дуже жорсткий меседж про наше занепокоєння, що Росія може силою анексувати частини суверенної території України», – заявив Нед Прайс.

Він зазначив, що з РФ продовжують надходити дуже тривожні заяви, зокрема й з боку Лаврова про «розширення географії» планів країни-агресорки на території поза окупованим Донбасом.

«Ми вважаємо, що буде раціонально для міністра Лаврова почути напряму від держсекретаря Блінкена меседж, що анексія за допомогою сили стане цілковитим порушенням Статуту ООН і міжнародного права та спричинить величезну ціну і наслідки з боку більшої частини світу», – додав речник Держдепу.

Нед Прайс звернув увагу, що запланована розмова Блінкена та Лаврова не є переговорами щодо України. Крім того, це у жодному разі не має бути сприйнято як повернення до «бізнесу як зазвичай» з РФ.

«Це робиться для України, яка має зустрітися (за столом переговорів – ред.) з Росією», – пояснив речник Держдепу.

За словами Прайса, «українські партнери дуже чітко дали зрозуміти, що вони готові й повністю усвідомлюють, що агресія РФ зрештою припиниться, і вона має бути завершена шляхом діалогу та дипломатії».

Водночас речник Держдепу зауважив, що Росія не демонструє жодних ознак зацікавленості в активному й конструктивному діалозі й дипломатії.





Интересные новости
Компанії російського олігарха Романа Абрамовича понад 10 років фінансували армію Росії — OCCRPКомпанії російського олігарха Романа Абрамовича понад 10 років фінансували армію Росії — OCCRP
Били по лікарні, дитсадку та житлових будинках: фото наслідків обстрілу росіянами МарганцяБили по лікарні, дитсадку та житлових будинках: фото наслідків обстрілу росіянами Марганця
Британія ввела санкції проти кремлівського пропагандиста Грема ФіліпсаБританія ввела санкції проти кремлівського пропагандиста Грема Філіпса
У США закликали поставити Україні ракети дальньої діїУ США закликали поставити Україні ракети дальньої дії
Мобілізація: Олексій Арестович запропонував відпускати за кордон чоловіків, які не хочуть служитиМобілізація: Олексій Арестович запропонував відпускати за кордон чоловіків, які не хочуть служити
Блок рекламы


Похожие новости
Мета удару по Оленівці — зірвати домовленості щодо обмінів — офіс президента
РФ формує ще одне ударне угруповання поблизу України — ГУРРФ формує ще одне ударне угруповання поблизу України — ГУР
Друг путіна знову завів пісню про мир: Орбан відзначився новим "закидом" проти УкраїниДруг путіна знову завів пісню про мир: Орбан відзначився новим "закидом" проти України
«Безмежне зло, яке закінчиться лише з перемогою України»: У Сенаті США відреагували на катування полонених українців«Безмежне зло, яке закінчиться лише з перемогою України»: У Сенаті США відреагували на катування полонених українців
Лавров поговорить з Блінкеном, «коли матиме для цього час» — ЗахароваЛавров поговорить з Блінкеном, «коли матиме для цього час» — Захарова
Вкрадений в України ячмінь опинився в Лівані – Україна вимагає поясненьВкрадений в України ячмінь опинився в Лівані – Україна вимагає пояснень
Закупівля зброї для України – Резніков розповів про роль бізнес-партнера ЄрмакаЗакупівля зброї для України – Резніков розповів про роль бізнес-партнера Єрмака
По-справжньому братній народ: у Польщі після Байрактару почали збирати на нові "пташки" для УкраїниПо-справжньому братній народ: у Польщі після Байрактару почали збирати на нові "пташки" для України
Президенти Науседа і Зеленський подякували Залужному і ЗСУ за захист УкраїниПрезиденти Науседа і Зеленський подякували Залужному і ЗСУ за захист України
Сенат США проголосував за резолюцію, в якій закликає Держдеп визнати Росію державою-спонсором тероризмуСенат США проголосував за резолюцію, в якій закликає Держдеп визнати Росію державою-спонсором тероризму
Последние новости
Подгружаем последние новости