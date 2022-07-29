Блінкен хоче передати Лаврову «жорсткий меседж» щодо неможливості анексії нових територій України – Держдеп

Державний секретар США Ентоні Блінкен планує передати очільнику російського МЗС Сергєю Лаврову «жорсткий меседж» щодо неприпустимості анексії нових територій України, а також наслідків, які чекатимуть РФ через такі дії. Про це під час брифінгу у Вашингтоні заявив речник Держдепу Нед Прайс, передає « Укрінформ » з посиланням на кореспондента.

«Держсекретар хотів би передати дуже жорсткий меседж про наше занепокоєння, що Росія може силою анексувати частини суверенної території України», – заявив Нед Прайс.

Він зазначив, що з РФ продовжують надходити дуже тривожні заяви, зокрема й з боку Лаврова про «розширення географії» планів країни-агресорки на території поза окупованим Донбасом.

«Ми вважаємо, що буде раціонально для міністра Лаврова почути напряму від держсекретаря Блінкена меседж, що анексія за допомогою сили стане цілковитим порушенням Статуту ООН і міжнародного права та спричинить величезну ціну і наслідки з боку більшої частини світу», – додав речник Держдепу.

Нед Прайс звернув увагу, що запланована розмова Блінкена та Лаврова не є переговорами щодо України. Крім того, це у жодному разі не має бути сприйнято як повернення до «бізнесу як зазвичай» з РФ .

«Це робиться для України, яка має зустрітися (за столом переговорів – ред.) з Росією», – пояснив речник Держдепу.

За словами Прайса, «українські партнери дуже чітко дали зрозуміти, що вони готові й повністю усвідомлюють, що агресія РФ зрештою припиниться, і вона має бути завершена шляхом діалогу та дипломатії».

Водночас речник Держдепу зауважив, що Росія не демонструє жодних ознак зацікавленості в активному й конструктивному діалозі й дипломатії.