Росіяни двічі за ніч вдарили по Харкову з ракетних комплексів С-300 – Терехов

Інформації про постраждалих наразі нема

Росіяни двічі за ніч вдарили по Харкову з ракетних комплексів С-300 – Терехов
© Олег Синєгубов/Telegram

У ніч проти 28 липня росіяни двічі обстріляли Харків. Про це у Telegram повідомив міський голова Ігор Терехов.

«Два обстріли Харкова за ніч. Обидва одразу після півночі. Один – ближче до центру, другий – в одному з прилеглих до нього районів. Знову ракети С-300» написав Ігор Терехов, інформує ZN.ua.

Як наслідок – дві невеликі пожежі, які загасили рятувальники. Інформації про постраждалих наразі нема.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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