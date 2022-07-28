Росіяни двічі за ніч вдарили по Харкову з ракетних комплексів С-300 – Терехов

У ніч проти 28 липня росіяни двічі обстріляли Харків. Про це у Telegram повідомив міський голова Ігор Терехов.

«Два обстріли Харкова за ніч. Обидва одразу після півночі. Один – ближче до центру, другий – в одному з прилеглих до нього районів. Знову ракети С-300» написав Ігор Терехов, інформує ZN.ua .

Як наслідок – дві невеликі пожежі, які загасили рятувальники. Інформації про постраждалих наразі нема.