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2022-07-28
Росіяни двічі за ніч вдарили по Харкову з ракетних комплексів С-300 – Терехов
Інформації про постраждалих наразі нема
© Олег Синєгубов/Telegram
У ніч проти 28 липня росіяни двічі обстріляли Харків. Про це у Telegram
«Два обстріли Харкова за ніч. Обидва одразу після півночі. Один – ближче до центру, другий – в одному з прилеглих до нього районів. Знову ракети С-300» написав Ігор Терехов, інформує
Як наслідок – дві невеликі пожежі, які загасили рятувальники. Інформації про постраждалих наразі нема.
Юлія Лавришин, ZN.ua