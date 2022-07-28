У Путіна назвали брехнею інформацію західних ЗМІ про втрати РФ на фронті, хоча дані російської преси вже давно вказують на критичну ситуацію

Прессекретар російського диктатора Дмітрій Пєсков звинуватив у брехні американські ЗМІ, які заявили про 75 тисяч втрат серед особового складу армії РФ , посилаючись на джерела в Вашингтоні. Слова Пєскова цитує "Интерфакс" .

"Це ж не заяви американської адміністрації, це публікації в газеті. У наш час навіть найсолідніші газети не гребують поширенням усіляких фейків. Це, на жаль, практика, яка зустрічається дедалі частіше", - заявив Пєсков, порівнявши все це з фейком.

Проте російське видання The Moscow Times ще на початку червня писало про те, що кількість скарг на зникнення безвісти російських солдатів в Україні перевищила 40 тисяч.

"Лише за квітень 2022 року до адміністрації президента надійшли 41 666 скарг від родичів солдатів, які зникли безвісти під час війни в Україні ... рідні військових пишуть, що зверталися до Міноборони та військкомати, але жодної інформації про їхню долю не отримали", - зазначають росЗМІ.