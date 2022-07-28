У Путіна назвали брехнею інформацію західних ЗМІ про втрати РФ на фронті, хоча дані російської преси вже давно вказують на критичну ситуацію

Генштаб ЗСУ тим часом повідомляє, що захисники станом на сьогодні ліквідували вже понад 40 тисяч окупантів, інформує ZN.ua.

У Путіна назвали брехнею інформацію західних ЗМІ про втрати РФ на фронті, хоча дані російської преси вже давно вказують на критичну ситуацію

Прессекретар російського диктатора Дмітрій Пєсков звинуватив у брехні американські ЗМІ, які заявили про 75 тисяч втрат серед особового складу армії РФ, посилаючись на джерела в Вашингтоні. Слова Пєскова цитує "Интерфакс".

"Це ж не заяви американської адміністрації, це публікації в газеті. У наш час навіть найсолідніші газети не гребують поширенням усіляких фейків. Це, на жаль, практика, яка зустрічається дедалі частіше", - заявив Пєсков, порівнявши все це з фейком.

Проте російське видання The Moscow Times ще на початку червня писало про те, що кількість скарг на зникнення безвісти російських солдатів в Україні перевищила 40 тисяч.

"Лише за квітень 2022 року до адміністрації президента надійшли 41 666 скарг від родичів солдатів, які зникли безвісти під час війни в Україні ... рідні військових пишуть, що зверталися до Міноборони та військкомати, але жодної інформації про їхню долю не отримали", - зазначають росЗМІ.

Варто зазначити, що до повномасштабного вторгнення біля кордонів України було дислоковано від 150 до 190 тисяч військових РФ.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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