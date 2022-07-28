Росіяни провели два невдалі контрудари на Херсонщині – ОК «Південь»

Натомість ЗСУ уразили п’ять їхніх опорних пунктів

Росіяни провели два невдалі контрудари на Херсонщині – ОК «Південь»
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Російські окупанти обороняються на Херсонщині, проте 27 липня вони наважились на два контрудари і провели їх невдало. Про це повідомила пресслужба Оперативного Командування «Південь», інформує ZN.ua.

«Ворог, переважно тримаючись рубежів оборони, наважився на контрудари на двох напрямках: з Брускінського на Білогірку та з Новогреднєвого на Андріївку. Успіхів не мав. З втратами відійшов», – йдеться в повідомленні ОК «Південь».

Натомість авіація ЗСУ завдала п’ять прицільних ударів по опорних пунктах росіян – парами штурмовиків та бомбардувальником уражено три ворожі опорні пункти, а гелікоптерними парами – ще два навколо сіл Бериславського та Херсонського районів.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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