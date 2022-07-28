Росія остаточно втратила ініціативу в битві за Донбас — Independent

Москві не вдається досягнути мети, проте здаватись вона не планує, інформує ZN.ua.

Росія остаточно втратила ініціативу в битві за Донбас — Independent
© Колаж ZN.UA

На Заході не вірять, що РФ захопить український Донбас у найближчому майбутньому. Про це пише видання Independent з посиланням на слова західних чиновників.

«Москва не захопить східний індустріальний центр у найближчому майбутньому, однак вони не збираються просто так здаватися і йти додому», —підкреслив співрозмовник видання.

Джерела стверджують, що війна в Україні продовжуватиметься за сценарієм «злетів і падінь», а Росія надалі адаптуватиметься до ситуації та коригуватиме свої дії.

Раніше цього місяця західні офіційні особи заявляли, що попри змінний успіх у просуванні на територію України, Москва все ж досягає певного прогресу у досягненні мети, яку вона озвучувала, оголошуючи про спецоперацію — «звільнення Донбасу».

Проте у середу, 27 липня, один із західних чиновників заявив, що ймовірність захоплення Росією усієї Донецької області в найближчі місяці є «дедалі більш малоймовірною».


Микита Ткаченко, ZN.ua





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