Влада РФ масово відправляє вчителів на окуповані території України

Влада РФ не хвилює проблема нестачі вчителів у своїй країні, зараз вони сотнями заманюють педагогів із різних регіонів Росії працювати на окуповані території, обіцяючи зарплату в районі 200 тисяч російських рублів на місяць, повідомляє The Insider.

У більшості федеральних округів РФ у 2021-2022 роках сформувався дефіцит вчителів, педагогічних працівників та керівників шкіл, йдеться у звіті РАНХіГС на базі даних Міносвіти.

Загалом у Росії кількість відповідних вакансій перевищує кількість зайнятих у цій сфері співробітників на 3,1%. Найбільший дефіцит зафіксовано у Південному федеральному окрузі (4,8%).