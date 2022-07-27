Влада РФ масово відправляє вчителів на окуповані території України

У той самий час у Росії спостерігається дефіцит вчителів, інформує ZN.ua.

Влада РФ масово відправляє вчителів на окуповані території України
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Влада РФ не хвилює проблема нестачі вчителів у своїй країні, зараз вони сотнями заманюють педагогів із різних регіонів Росії працювати на окуповані території, обіцяючи зарплату в районі 200 тисяч російських рублів на місяць, повідомляє The Insider.

У більшості федеральних округів РФ у 2021-2022 роках сформувався дефіцит вчителів, педагогічних працівників та керівників шкіл, йдеться у звіті РАНХіГС на базі даних Міносвіти.

Загалом у Росії кількість відповідних вакансій перевищує кількість зайнятих у цій сфері співробітників на 3,1%. Найбільший дефіцит зафіксовано у Південному федеральному окрузі (4,8%).


Антон Герасименко, ZN.ua





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