У нас уже зараз інвестори стоять у черзі, придивляються до країни, - Владислав Михайленко

У нас уже зараз інвестори стоять у черзі, придивляються до країни, - Владислав Михайленко

Депутат Київської міської ради VII скликання Владислав Михайленко розповів, як працює український бізнес під час війни і які у держави перспективи щодо інвестування.

Про це він розповів у програмі «Особистість» і Сергієм Дойком.

«В цілому бізнес тримається, працює, виплачує заробітні плати. Це дуже класно, що в таких умовах бізнес працює, тому що могли б бізнесмени прости вигребти, скластися у валізу і - на Канари чи на Закарпаття, у кого вже як вийшло», - зазначає Владислав Михайленко.

За його словами, бізнес справді добре проявив себе під час війни.

«Половина бізнесу точно волонтерить там, де може. Тут не можна розподіляти, що ті допомогли на мільйон доларів, а ті – тільки на 10 тисяч гривень. У кожного різні можливості», - підкреслює Владислав Михайленко.

Загалом же, міркує він, в України гарне майбутнє в цьому плані, адже територія держави велика, населення – багато, це великий ринок і великий попит. Водночас Європі, додає гість програми, вже нема куди інвестувати у себе, Україні треба лише перемога та не затягувати із вступом у ЄС.

«До війни ми були надзвичайно інвестиційно привабливою країною, зараз ми будемо втричі більш інвестиційно привабливою країною. У нас уже зараз інвестори стоять у черзі, придивляються до країни, вони готові будувати», - пояснює Владислав Михайленко.


user, politeka.net





Интересные новости
Загальна мобілізація: коли українці можуть відмовитися від незаконної повісткиЗагальна мобілізація: коли українці можуть відмовитися від незаконної повістки
Компанії російського олігарха Романа Абрамовича понад 10 років фінансували армію Росії — OCCRPКомпанії російського олігарха Романа Абрамовича понад 10 років фінансували армію Росії — OCCRP
У США закликали поставити Україні ракети дальньої діїУ США закликали поставити Україні ракети дальньої дії
Мобілізація: Олексій Арестович запропонував відпускати за кордон чоловіків, які не хочуть служитиМобілізація: Олексій Арестович запропонував відпускати за кордон чоловіків, які не хочуть служити
Британія ввела санкції проти кремлівського пропагандиста Грема ФіліпсаБританія ввела санкції проти кремлівського пропагандиста Грема Філіпса
Блок рекламы


Похожие новости
Призначення Бориса Джонсона генсеком НАТО: політолог розповів, у чому вигода для УкраїниПризначення Бориса Джонсона генсеком НАТО: політолог розповів, у чому вигода для України
Перші поставки зерновим коридором з України очікуються протягом двох тижнів – спікер президента ТуреччиниПерші поставки зерновим коридором з України очікуються протягом двох тижнів – спікер президента Туреччини
Влада РФ масово відправляє вчителів на окуповані території УкраїниВлада РФ масово відправляє вчителів на окуповані території України
США назвали наступний крок РФ у війні проти УкраїниСША назвали наступний крок РФ у війні проти України
Китай і рф уклали непублічну домовленість щодо України: сплив "нюанс" ракетних обстрілів росіянКитай і рф уклали непублічну домовленість щодо України: сплив "нюанс" ракетних обстрілів росіян
В ОП розкритикували росіян, які підтримують війну проти України: "Насолоджуються смертями в прямому ефірі"В ОП розкритикували росіян, які підтримують війну проти України: "Насолоджуються смертями в прямому ефірі"
У Стамбулі запрацює координаційний центр щодо вивезення зерна з УкраїниУ Стамбулі запрацює координаційний центр щодо вивезення зерна з України
The Atlantic: Радник Байдена пояснив, як перемога України над РФ вплине на долю ТайванюThe Atlantic: Радник Байдена пояснив, як перемога України над РФ вплине на долю Тайваню
У Росії заговорили про визнання України "терористичною державою"У Росії заговорили про визнання України "терористичною державою"
The Guardian: Портам України потрібен захист НАТО, щоб зернова угода спрацювалаThe Guardian: Портам України потрібен захист НАТО, щоб зернова угода спрацювала
Последние новости
Подгружаем последние новости