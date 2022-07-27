У нас уже зараз інвестори стоять у черзі, придивляються до країни, - Владислав Михайленко

Депутат Київської міської ради VII скликання Владислав Михайленко розповів, як працює український бізнес під час війни і які у держави перспективи щодо інвестування.

Про це він розповів у програмі «Особистість» і Сергієм Дойком .

«В цілому бізнес тримається, працює, виплачує заробітні плати. Це дуже класно, що в таких умовах бізнес працює, тому що могли б бізнесмени прости вигребти, скластися у валізу і - на Канари чи на Закарпаття, у кого вже як вийшло», - зазначає Владислав Михайленко.

За його словами, бізнес справді добре проявив себе під час війни.

«Половина бізнесу точно волонтерить там, де може. Тут не можна розподіляти, що ті допомогли на мільйон доларів, а ті – тільки на 10 тисяч гривень. У кожного різні можливості», - підкреслює Владислав Михайленко.

Загалом же, міркує він, в України гарне майбутнє в цьому плані, адже територія держави велика, населення – багато, це великий ринок і великий попит. Водночас Європі, додає гість програми, вже нема куди інвестувати у себе, Україні треба лише перемога та не затягувати із вступом у ЄС.

«До війни ми були надзвичайно інвестиційно привабливою країною, зараз ми будемо втричі більш інвестиційно привабливою країною. У нас уже зараз інвестори стоять у черзі, придивляються до країни, вони готові будувати», - пояснює Владислав Михайленко.