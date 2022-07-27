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2022-07-27
Число "двохсотих" окупантів перевалило за круглу цифру: свіжі дані про втрати РФ в Україні
Країна-терорист Росія веде повномасштабну війну проти суверенної і незалежної України вже 154 дні. За цей час російське окупаційне військо втратило 40 070 військових і ще тисячі одиниць військової техніки - це рекордні втрати країни-агресора РФ у її сучасній історії, інформує
Про загальні бойові втрати ворога станом на 27 липня повідомили в Генштабі ЗСУ.
Втрати російських окупантів у повномасштабній війні проти України:
- особового складу - близько 40070 (+200) осіб ліквідовано,
- танків ? 1738 (+1) од,
- бойових броньованих машин ? 3971 (+12) од,
- артилерійських систем – 883 (+3) од,
- РСЗВ - 258 (+0) од,
- засоби ППО - 117 (+0) од,
- літаків – 222 (+0) од,
- гелікоптерів – 190 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 726 (+4),
- крилаті ракети - 174 (+0),
- кораблі /катери - 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2847 (+12) од,
- спеціальна техніка - 75 (+0).
Найбільших втрат за минулу добу ворог зазнав на Криворізькому напрямку.
Ліза Бровко, Апостроф