Число "двохсотих" окупантів перевалило за круглу цифру: свіжі дані про втрати РФ в Україні

Країна-терорист Росія веде повномасштабну війну проти суверенної і незалежної України вже 154 дні. За цей час російське окупаційне військо втратило 40 070 військових і ще тисячі одиниць військової техніки - це рекордні втрати країни-агресора РФ у її сучасній історії, інформує Апостроф .

Про загальні бойові втрати ворога станом на 27 липня повідомили в Генштабі ЗСУ.

Втрати російських окупантів у повномасштабній війні проти України:

особового складу - близько 40070 (+200) осіб ліквідовано,

танків ? 1738 (+1) од,

бойових броньованих машин ? 3971 (+12) од,

артилерійських систем – 883 (+3) од,

РСЗВ - 258 (+0) од,

засоби ППО - 117 (+0) од,

літаків – 222 (+0) од,

гелікоптерів – 190 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 726 (+4),

крилаті ракети - 174 (+0),

кораблі /катери - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2847 (+12) од,

спеціальна техніка - 75 (+0).

Найбільших втрат за минулу добу ворог зазнав на Криворізькому напрямку.