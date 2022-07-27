Число "двохсотих" окупантів перевалило за круглу цифру: свіжі дані про втрати РФ в Україні

Країна-терорист Росія веде повномасштабну війну проти суверенної і незалежної України вже 154 дні. За цей час російське окупаційне військо втратило 40 070 військових і ще тисячі одиниць військової техніки - це рекордні втрати країни-агресора РФ у її сучасній історії, інформує Апостроф.

Про загальні бойові втрати ворога станом на 27 липня повідомили в Генштабі ЗСУ.

Втрати російських окупантів у повномасштабній війні проти України:

  • особового складу - близько 40070 (+200) осіб ліквідовано,
  • танків ? 1738 (+1) од,
  • бойових броньованих машин ? 3971 (+12) од,
  • артилерійських систем – 883 (+3) од,
  • РСЗВ - 258 (+0) од,
  • засоби ППО - 117 (+0) од,
  • літаків – 222 (+0) од,
  • гелікоптерів – 190 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 726 (+4),
  • крилаті ракети - 174 (+0),
  • кораблі /катери - 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2847 (+12) од,
  • спеціальна техніка - 75 (+0).

Найбільших втрат за минулу добу ворог зазнав на Криворізькому напрямку.


Ліза Бровко, Апостроф





Интересные новости
Загальна мобілізація: коли українці можуть відмовитися від незаконної повісткиЗагальна мобілізація: коли українці можуть відмовитися від незаконної повістки
Компанії російського олігарха Романа Абрамовича понад 10 років фінансували армію Росії — OCCRPКомпанії російського олігарха Романа Абрамовича понад 10 років фінансували армію Росії — OCCRP
У США закликали поставити Україні ракети дальньої діїУ США закликали поставити Україні ракети дальньої дії
Мобілізація: Олексій Арестович запропонував відпускати за кордон чоловіків, які не хочуть служитиМобілізація: Олексій Арестович запропонував відпускати за кордон чоловіків, які не хочуть служити
Британія ввела санкції проти кремлівського пропагандиста Грема ФіліпсаБританія ввела санкції проти кремлівського пропагандиста Грема Філіпса
Блок рекламы


Похожие новости
СБУ затримала голову особистої охорони депутата-втікача, підозрюваного в роботі на окупантівСБУ затримала голову особистої охорони депутата-втікача, підозрюваного в роботі на окупантів
Експерти пояснили, в яких випадках Росія може завдати ядерний удар по УкраїніЕксперти пояснили, в яких випадках Росія може завдати ядерний удар по Україні
В Україні зменшилася кількість громадян, які хочуть переїхати за кордонВ Україні зменшилася кількість громадян, які хочуть переїхати за кордон
"Технології" вражають: Данілов тролить окупантів за карти часів застою"Технології" вражають: Данілов тролить окупантів за карти часів застою
Кругла цифра: втратити росіян сягнули понад 40 тисяч загиблимиКругла цифра: втратити росіян сягнули понад 40 тисяч загиблими
Спартц закликає Байдена створити оперативну групу в Міноборони для нагляду за допомогою УкраїніСпартц закликає Байдена створити оперативну групу в Міноборони для нагляду за допомогою Україні
Уряд ФРН схвалив продаж Україні 100 гаубиць Panzerhaubitze2000 – SpiegelУряд ФРН схвалив продаж Україні 100 гаубиць Panzerhaubitze2000 – Spiegel
Вимагав "круглу" суму: СБУ виявила у своїх лавах зрадника, подробиці та фотоВимагав "круглу" суму: СБУ виявила у своїх лавах зрадника, подробиці та фото
ЗСУ вдарили по місцю дислокації окупантів у ЛисичанськуЗСУ вдарили по місцю дислокації окупантів у Лисичанську
В ЄС похвалили Україні за виконання Угоди про асоціаціюВ ЄС похвалили Україні за виконання Угоди про асоціацію
Последние новости
Подгружаем последние новости