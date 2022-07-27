МАГАТЕ приховала справжні наслідки російської окупації Зони відчуження - Greenpeace Німеччини

Greenpeace стурбований тим, що МАГАТЕ серйозно скомпрометовано у своїй ролі в ядерній безпеці та безпеці в Україні, інформує ZN.ua.

МАГАТЕ приховала справжні наслідки російської окупації Зони відчуження - Greenpeace Німеччини

Дослідницька група Greenpeace Німеччини, яка співпрацює з українськими вченими в Чорнобилі, виявила, що рівень радіації в районах, де відбувалися російські військові дії, був щонайменше втричі вищим за оцінку Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ). Про це повідомляє Greenpeace.

Організація провела власне розслідування щодо рівня радіації в зоні відчуження і дійшла висновку, що в МАГАТЕ надали обмежені дані.

“Очевидно, що російські військові діяли у високорадіоактивному середовищі, але це не те що повідомляє МАГАТЕ. Можна лише зробити висновок, що МАГАТЕ чомусь вирішило не докладати зусиль для повного розслідування. З нашого опитування стало зрозуміло, що в рівнях радіації в Чорнобильській зоні відчуження немає нічого нормального, на відміну від того, в чому МАГАТЕ хоче переконати світ”, – зазначив провідний спеціаліст із радіації Грінпіс Бельгії Ян Ванде Путте.

Організація нагадує, що у квітні 2022 року МАГАТЕ надало дуже обмежені дані із запевненнями, що рівень радіації є "нормальним" і не є серйозною проблемою для навколишнього середовища чи громадської безпеки.

Слідча група в Чорнобилі також задокументувала, що російські військові дії проти основних лабораторій, баз даних і систем радіаційного моніторингу завдали серйозної шкоди науковій інфраструктурі, яка була розроблена спільно з міжнародним науковим співтовариством. Йдеться про пошкодження лабораторного обладнання, необхідного для вивчення впливу радіації на людей і навколишнє середовище, що загрожує безпеці нинішніх і майбутніх поколінь.

Greenpeace Німеччини стурбований тим, що МАГАТЕ серйозно скомпрометовано у своїй ролі в ядерній безпеці та безпеці в Україні через його зв’язки з російським ядерним державним агентством “Росатом”, зокрема з нинішнім заступником директора МАГАТЕ Михайлом Чудаковим, котрий раніше обіймав посаду в “Росатомі”.


Лія Ільченко, ZN.ua





Интересные новости
Загальна мобілізація: коли українці можуть відмовитися від незаконної повісткиЗагальна мобілізація: коли українці можуть відмовитися від незаконної повістки
Компанії російського олігарха Романа Абрамовича понад 10 років фінансували армію Росії — OCCRPКомпанії російського олігарха Романа Абрамовича понад 10 років фінансували армію Росії — OCCRP
У США закликали поставити Україні ракети дальньої діїУ США закликали поставити Україні ракети дальньої дії
Мобілізація: Олексій Арестович запропонував відпускати за кордон чоловіків, які не хочуть служитиМобілізація: Олексій Арестович запропонував відпускати за кордон чоловіків, які не хочуть служити
Британія ввела санкції проти кремлівського пропагандиста Грема ФіліпсаБританія ввела санкції проти кремлівського пропагандиста Грема Філіпса
Блок рекламы


Похожие новости
Глава МЗС Німеччини розповіла, коли Україна зможе отримати ППО IRIS-ТГлава МЗС Німеччини розповіла, коли Україна зможе отримати ППО IRIS-Т
Рух перекритий: що відомо про наслідки удару з HIMARS по Антонівському мостуРух перекритий: що відомо про наслідки удару з HIMARS по Антонівському мосту
Сенатори США закликають запровадити санкції проти продажу російської нафти Китаю — BloombergСенатори США закликають запровадити санкції проти продажу російської нафти Китаю — Bloomberg
До Карпатського нацпарку призначають нового керівника для відчуження заповідних земель - експертДо Карпатського нацпарку призначають нового керівника для відчуження заповідних земель - експерт
Ексканцлер Німеччини Шредер літає на відпочинок до МосквиЕксканцлер Німеччини Шредер літає на відпочинок до Москви
В ООН порахували кількість жертв російської агресії в Україні: Верховний комісаріат назвав цифриВ ООН порахували кількість жертв російської агресії в Україні: Верховний комісаріат назвав цифри
«Доброе утро, сегодня у вас по плану расстрел»: жителі Бучі розповіли про життя в окупації«Доброе утро, сегодня у вас по плану расстрел»: жителі Бучі розповіли про життя в окупації
Ув’язнення за паспорт: Верещук звернулася до українців в окупаціїУв’язнення за паспорт: Верещук звернулася до українців в окупації
Окупанти 900 разів обстріляли Сумську та Чернігівську область після їх деокупаціїОкупанти 900 разів обстріляли Сумську та Чернігівську область після їх деокупації
Українці, які отримали російські паспорти в окупації, не злочинці, а жертви злочину РФ — правозахисникиУкраїнці, які отримали російські паспорти в окупації, не злочинці, а жертви злочину РФ — правозахисники
Последние новости
Подгружаем последние новости