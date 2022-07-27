МАГАТЕ приховала справжні наслідки російської окупації Зони відчуження - Greenpeace Німеччини

Дослідницька група Greenpeace Німеччини, яка співпрацює з українськими вченими в Чорнобилі, виявила, що рівень радіації в районах, де відбувалися російські військові дії, був щонайменше втричі вищим за оцінку Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ). Про це повідомляє Greenpeace.

Організація провела власне розслідування щодо рівня радіації в зоні відчуження і дійшла висновку, що в МАГАТЕ надали обмежені дані.

“Очевидно, що російські військові діяли у високорадіоактивному середовищі, але це не те що повідомляє МАГАТЕ. Можна лише зробити висновок, що МАГАТЕ чомусь вирішило не докладати зусиль для повного розслідування. З нашого опитування стало зрозуміло, що в рівнях радіації в Чорнобильській зоні відчуження немає нічого нормального, на відміну від того, в чому МАГАТЕ хоче переконати світ”, – зазначив провідний спеціаліст із радіації Грінпіс Бельгії Ян Ванде Путте.

Організація нагадує, що у квітні 2022 року МАГАТЕ надало дуже обмежені дані із запевненнями, що рівень радіації є "нормальним" і не є серйозною проблемою для навколишнього середовища чи громадської безпеки.

Слідча група в Чорнобилі також задокументувала, що російські військові дії проти основних лабораторій, баз даних і систем радіаційного моніторингу завдали серйозної шкоди науковій інфраструктурі, яка була розроблена спільно з міжнародним науковим співтовариством. Йдеться про пошкодження лабораторного обладнання, необхідного для вивчення впливу радіації на людей і навколишнє середовище, що загрожує безпеці нинішніх і майбутніх поколінь.

Greenpeace Німеччини стурбований тим, що МАГАТЕ серйозно скомпрометовано у своїй ролі в ядерній безпеці та безпеці в Україні через його зв’язки з російським ядерним державним агентством “Росатом”, зокрема з нинішнім заступником директора МАГАТЕ Михайлом Чудаковим, котрий раніше обіймав посаду в “Росатомі”.