Борис Джонсон може стати наступним генсеком НАТО — The Telegraph
Рішучі дії британського прем'єра з підтримки України у війні проти РФ знайшли схвальні відгуки серед частини його колег, інформує
Британський прем’єр-міністр Борис Джонсон, чиє керування на чолі уряду скоро завершиться, може стати наступним генеральним секретарем НАТО. Про це пише видання
За даними джерела, лідерські якості, які продемонстрував політик за час повномасштабного вторгнення Росії в Україну, спонукають частину британських посадовців підтримати Джонсона в якості кандидата на крісло генсека Північноатлантичного Альянсу. Зокрема, висунення Джонсона схвалюють члени комітету з оборони Річард Дракс і Марк Франсуа, а також колишній міністр з виходу Великобританії з Європейського союзу Девід Джонс.
Франсуа заявив, що якби Джонсон вирішив подати свою кандидатуру на пост генсека НАТО, то міг би з легкістю «звернутися за рекомендаціями до Володимира Зеленського».