Борис Джонсон може стати наступним генсеком НАТО — The Telegraph

Британський прем’єр-міністр Борис Джонсон, чиє керування на чолі уряду скоро завершиться, може стати наступним генеральним секретарем НАТО. Про це пише видання The Telegraph .

За даними джерела, лідерські якості, які продемонстрував політик за час повномасштабного вторгнення Росії в Україну, спонукають частину британських посадовців підтримати Джонсона в якості кандидата на крісло генсека Північноатлантичного Альянсу. Зокрема, висунення Джонсона схвалюють члени комітету з оборони Річард Дракс і Марк Франсуа, а також колишній міністр з виходу Великобританії з Європейського союзу Девід Джонс.

Франсуа заявив, що якби Джонсон вирішив подати свою кандидатуру на пост генсека НАТО, то міг би з легкістю «звернутися за рекомендаціями до Володимира Зеленського».