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2022-07-26
Україна повернула ще 25 тіл загиблих захисників
© Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій
Україна повернула ще 25 тіл полеглих захисників із тимчасово окупованих територій, повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
«Відбулася чергова операція з передачі тіл загиблих військових. Україна повернула тіла ще 25 своїх захисників», - повідомили в міністерстві у вівторок, 26 липня.
Операція проводилась за співпраці Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти, Олега Котенка та інших силових структур України.
В міністерстві зазначили, що процес повернення тіл відбувається відповідно до норм Женевської конвенції.
Ірина Знась, ZN.ua