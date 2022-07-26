Україна повернула ще 25 тіл загиблих захисників

Україна повернула ще 25 тіл полеглих захисників із тимчасово окупованих територій, повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

«Відбулася чергова операція з передачі тіл загиблих військових. Україна повернула тіла ще 25 своїх захисників», - повідомили в міністерстві у вівторок, 26 липня.

Операція проводилась за співпраці Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти, Олега Котенка та інших силових структур України.

В міністерстві зазначили, що процес повернення тіл відбувається відповідно до норм Женевської конвенції.