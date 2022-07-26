Підкуп та пропаганда: як Росія готує псевдореферендум на захопленому Донбасі

Росія розпочала активну фазу підготовки так званого референдуму щодо незаконного “приєднання” тимчасово окупованих територій на сході нашої країни.

Про це повідомляє Служба безпеки України, інформує Апостроф.

Для проведення так званого волевиявлення окупанти мають намір використати проросійську організацію “Донецька республіка”, яка розширює свою географію. У зв'язку з цим утворення, швидше за все, буде перейменоване на “Велику Росію”. Понад тисячу так званих активістів щодня проводять заходи щодо вербування місцевого населення.

Окупанти мають намір задіяти підконтрольні медіаресурси, а також перекинути в регіон понад тисячу російських “експертів” та “добровольців” для організації незаконних масових зборів, розповсюдження агітаційних матеріалів та створення так званих “виборчкомів”.

СБУ перехопила кілька документів, які свідчать про підготовку звернення нібито від місцевих жителів до керівництва окупаційної адміністрації щодо входження регіону до держави-агресора.

Також загарбники використовують банальний підкуп для посилення "електоральної підтримки" – вони роздають продуктові набори, стартові пакети російських мобільних операторів разом із пропагандистськими газетами, що друкуються на території ДНР.

Зазначається, що росіяни також планують створити розгалужену мережу так званих активістів у Херсонській, Харківській, Запорізькій та Дніпропетровській областях для проведення масштабної підривної діяльності.


Маргарита Лепс, Апостроф





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