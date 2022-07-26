На Харківщині окупанти знищують українські книжки: не шкодують навіть дитячих видань, де майже немає тексту

В окупованих населених пунктах Харківської області російські загарбники мають намір знищити всю літературу українською мовою, включно з дитячими ілюстрованими виданнями, в яких майже немає тексту. Про це повідомляє Борівська селищна рада у Telegram .

Згідно з наявною інформацією, окупанти збираються розпочати на території Борівської громади навчання російською мовою. Для цього вони планують доставити у місцеві школи російськомовну літературу з Краснодарського краю.

«Російські програми та підручники у школи Борівщини також обіцяють завезти з Краснодарського краю. Тим часом на окупованих територіях триває боротьба з українськими підручниками та літературою. Відомо, що шкільні бібліотеки сусіднього Куп’янського району вже отримали розпорядження від окупаційної влади скласти реєстр усіх наявних у них книг, виданих починаючи з 1991 року, та утилізувати їх. Знищенню підлягають навіть казки та дитячі ілюстровані книжки, де майже немає тексту», – йдеться у повідомленні.