Як не потрапити у рабство: в Україні запустили кампанію з протидії торгівлі людьми

Половина українців впевнені, що вони ніколи не постраждають від торгівлі людьми, але кожен четвертий готовий віддати паспорт роботодавцеві, інформує ZN.ua.

Як не потрапити у рабство: в Україні запустили кампанію з протидії торгівлі людьми

Громадська організація STEM is FEM запустила інформаційну кампанію «Наука убезпечити себе» для захисту українців від торгівлі людьми. Адже 56% українців та українок впевнені, що вони ніколи не постраждають від торгівлі людьми, однак кожен четвертий готовий нелегально перетнути кордон, віддати паспорт роботодавцеві чи працювати в замкнених приміщеннях заради нібито прибуткової справи.

Протягом тижня організатори та експерти будуть розповідати в медіа, соцмережах та на сайті, де може критися небезпека торгівлі людьми та як від неї врятуватися.

За словами активістів STEM is FEM, проблема торгівлі людьми наразі дуже актуальна для українців. Згідно з даними Міжнародної організації з міграції, з 1991 до 2021 рік від неї постраждали понад 300 тисяч громадян України. Загалом у світі налічується від 20 до 40 млн людей, що знаходяться у рабстві.

Тепер ця проблема стала ще актуальнішою, адже багато хто втратив роботу, домівку, залишився без засобів для існування, а понад 9 млн українців були змушені виїхати за межі країни. Цим становищем можуть скористатися торгівці людьми.

«Ці люди потенційно можуть втрапити в пастку рабства. Насправді у зоні ризику може опинитися фактично кожен – жінки, чоловіки, діти будь-якого соціального статусу та віку. При цьому жінки та діти, особливо дівчатка, становлять переважну більшість постраждалих. Особливо часто їх втягують в сексуальну експлуатацію», – зазначила Дар’я Бичкова, організаторка арт-кампанії «Наука - це вона», проєктна менеджерка STEM is FEM та координаторка кампанії «Наука убезпечити себе».

Як додає Дар’я, щоб убезпечити себе від торгівлі людьми, найголовніше – не довіряти незнайомцям, не віддавати свої документи та відмовлятись від будь-яких пропозицій роботи або проживання, якщо вони здаються підозрілими або аж занадто добрими.


Ірина Знась, ZN.ua





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