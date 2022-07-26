Як не потрапити у рабство: в Україні запустили кампанію з протидії торгівлі людьми
Половина українців впевнені, що вони ніколи не постраждають від торгівлі людьми, але кожен четвертий готовий віддати паспорт роботодавцеві, інформує
Громадська організація STEM is FEM запустила інформаційну кампанію «Наука убезпечити себе» для захисту українців від торгівлі людьми. Адже 56% українців та українок впевнені, що вони ніколи не постраждають від торгівлі людьми, однак кожен четвертий готовий нелегально перетнути кордон, віддати паспорт роботодавцеві чи працювати в замкнених приміщеннях заради нібито прибуткової справи.
Протягом тижня організатори та експерти будуть розповідати в медіа, соцмережах та на сайті, де може критися небезпека торгівлі людьми та як від неї врятуватися.
За словами активістів STEM is FEM, проблема торгівлі людьми наразі дуже актуальна для українців. Згідно з даними Міжнародної організації з міграції, з 1991 до 2021 рік від неї постраждали понад 300 тисяч громадян України. Загалом у світі налічується від 20 до 40 млн людей, що знаходяться у рабстві.
Тепер ця проблема стала ще актуальнішою, адже багато хто втратив роботу, домівку, залишився без засобів для існування, а понад 9 млн українців були змушені виїхати за межі країни. Цим становищем можуть скористатися торгівці людьми.
«Ці люди потенційно можуть втрапити в пастку рабства. Насправді у зоні ризику може опинитися фактично кожен – жінки, чоловіки, діти будь-якого соціального статусу та віку. При цьому жінки та діти, особливо дівчатка, становлять переважну більшість постраждалих. Особливо часто їх втягують в сексуальну експлуатацію», – зазначила Дар’я Бичкова, організаторка арт-кампанії «Наука - це вона», проєктна менеджерка STEM is FEM та координаторка кампанії «Наука убезпечити себе».
Як додає Дар’я, щоб убезпечити себе від торгівлі людьми, найголовніше – не довіряти незнайомцям, не віддавати свої документи та відмовлятись від будь-яких пропозицій роботи або проживання, якщо вони здаються підозрілими або аж занадто добрими.