НАТО надасть Україні сотні переносних комплексів для боротьби з безпілотниками — Столтенберг

НАТО надасть Україні переносні комплекси для протидії російським безпілотним засобам, медикаменти, бронежилети та іншу військову допомогу. Про це в інтерв’ю Kurir заявив генсекретар Альянсу Єнс Столтенберг.

За словами посадовця, Північноатлантичний альянс комплексно підійде до надання необхідного озброєння Україні в межах внутрішніх домовленостей між країнами-членами.

«НАТО надасть комплексний пакет допомоги, що буде включати в себе засоби захищеного зв'язку, паливо, медикаменти та захисні жилети, обладнання для захисту від мін, хімічних та біологічних загроз, а також сотні переносних комплексів для боротьби з безпілотними засобами», – заявив Столтенберг.

Генсек Альянсу зазначив, що новітня зброя допоможе українській армії швидше перейти від застарілих радянських зразків озброєнь до більш ефективних, які застосовуються західними партнерами.

Крім того, Столтенберг додав, що на саміті в Мадриді лідери НАТО домовилися про суттєве посилення оборони Альянсу у зв’язку із загрозою з боку Росії. Зокрема, йдеться про посилення першої лінії оборони та покращення бойових груп у східній частині НАТО. За словами посадовця, чисельність сил швидкого реагування буде збільшено до 300 тисяч осіб.