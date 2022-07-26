«Невидиме» підкріплення для ППО: на фронті вже працюють перші британські ЗРК Stormer. ВІДЕО

Перші шість британських «невидимих» ЗРК Stormer HVM уже працюють на фронті. Про це повідомила пресслужба Оперативного командування « Південь ».

Вони мають особливу здатність – наводити ракети на ціль у напівавтоматичному режимі. Через це їх не можуть вичисляти бортові датчики радіолокаційного опромінення, які стоять на ворожих вертольотах та літаках. За таку здатність ці бронетранспортери, обладнані ЗРК, називають «невидимими», інформує ZN.ua .

Вони оснащені ракетами Starstreak та здатні вражати ворожі штурмовики на відстані до 18 км. Таким чином вони є серйозним підкріпленням для підрозділів протиповітряної оборони.

На «броню» Stormer ставиться восьмизарядна пускова установка на даху, а в самій машині розміщується ще вісім ракет. Ці ракети здатні збивати літаки і вертольоти ворога, що летять на низькій висоті.