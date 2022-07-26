«Невидиме» підкріплення для ППО: на фронті вже працюють перші британські ЗРК Stormer. ВІДЕО

Вони «бачать» ворожі штурмовики на відстані до 18 км

«Невидиме» підкріплення для ППО: на фронті вже працюють перші британські ЗРК Stormer. ВІДЕО
© стоп-кадр

Перші шість британських «невидимих» ЗРК Stormer HVM уже працюють на фронті. Про це повідомила пресслужба Оперативного командування «Південь».

Вони мають особливу здатність – наводити ракети на ціль у напівавтоматичному режимі. Через це їх не можуть вичисляти бортові датчики радіолокаційного опромінення, які стоять на ворожих вертольотах та літаках. За таку здатність ці бронетранспортери, обладнані ЗРК, називають «невидимими», інформує ZN.ua.

Вони оснащені ракетами Starstreak та здатні вражати ворожі штурмовики на відстані до 18 км. Таким чином вони є серйозним підкріпленням для підрозділів протиповітряної оборони.

На «броню» Stormer ставиться восьмизарядна пускова установка на даху, а в самій машині розміщується ще вісім ракет. Ці ракети здатні збивати літаки і вертольоти ворога, що летять на низькій висоті.


Юлія Лавришин, ZN.ua





Интересные новости
Україна має закінчити війну до холодів, чому це важливо: "Якщо цього не зробити..."Україна має закінчити війну до холодів, чому це важливо: "Якщо цього не зробити..."
Загальна мобілізація: коли українці можуть відмовитися від незаконної повісткиЗагальна мобілізація: коли українці можуть відмовитися від незаконної повістки
У США закликали поставити Україні ракети дальньої діїУ США закликали поставити Україні ракети дальньої дії
Мобілізація: Олексій Арестович запропонував відпускати за кордон чоловіків, які не хочуть служитиМобілізація: Олексій Арестович запропонував відпускати за кордон чоловіків, які не хочуть служити
Компанії російського олігарха Романа Абрамовича понад 10 років фінансували армію Росії — OCCRPКомпанії російського олігарха Романа Абрамовича понад 10 років фінансували армію Росії — OCCRP
Блок рекламы


Похожие новости
Росія впроваджує нові заходи для вирішення нагальних проблем на фронті – ISWРосія впроваджує нові заходи для вирішення нагальних проблем на фронті – ISW
СБУ ударним дроном знищила російський танк і 15 загарбників — відеоСБУ ударним дроном знищила російський танк і 15 загарбників — відео
По-іншому вони не вміють: фото та відео наслідків удару РФ по порту ОдесиПо-іншому вони не вміють: фото та відео наслідків удару РФ по порту Одеси
Люди "випарувалися": фото та відео мертвого сезону в окупованому БердянськуЛюди "випарувалися": фото та відео мертвого сезону в окупованому Бердянську
Окупанти з "Гіацинта-Б" завдали удару по Харкову: фото та відео наслідківОкупанти з "Гіацинта-Б" завдали удару по Харкову: фото та відео наслідків
У Чорному морі країни НАТО розпочали масштабні навчання з авіацією та десятками кораблів: фото та відеоУ Чорному морі країни НАТО розпочали масштабні навчання з авіацією та десятками кораблів: фото та відео
Масований ракетний удар по Одесі, порт охопила пожежа: перші подробиці та кадри атакиМасований ракетний удар по Одесі, порт охопила пожежа: перші подробиці та кадри атаки
У Чорному морі стартували перші від початку російсього вторгнення військові навчання НАТО Sea BreezeУ Чорному морі стартували перші від початку російсього вторгнення військові навчання НАТО Sea Breeze
У Корбана відібрали паспорт і не пустили до України: перші подробиціУ Корбана відібрали паспорт і не пустили до України: перші подробиці
Ворог випустив по Нікополю 85 снарядів, є загиблий: подробиці, фото і відеоВорог випустив по Нікополю 85 снарядів, є загиблий: подробиці, фото і відео
Последние новости
Подгружаем последние новости