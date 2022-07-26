«Невидиме» підкріплення для ППО: на фронті вже працюють перші британські ЗРК Stormer. ВІДЕО
Вони «бачать» ворожі штурмовики на відстані до 18 км
Перші шість британських «невидимих» ЗРК Stormer HVM уже працюють на фронті. Про це повідомила пресслужба Оперативного командування «
Вони мають особливу здатність – наводити ракети на ціль у напівавтоматичному режимі. Через це їх не можуть вичисляти бортові датчики радіолокаційного опромінення, які стоять на ворожих вертольотах та літаках. За таку здатність ці бронетранспортери, обладнані ЗРК, називають «невидимими», інформує
Вони оснащені ракетами Starstreak та здатні вражати ворожі штурмовики на відстані до 18 км. Таким чином вони є серйозним підкріпленням для підрозділів протиповітряної оборони.
На «броню» Stormer ставиться восьмизарядна пускова установка на даху, а в самій машині розміщується ще вісім ракет. Ці ракети здатні збивати літаки і вертольоти ворога, що летять на низькій висоті.