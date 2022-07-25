ЗСУ на півдні відсунули окупантів до додаткових рубежів оборони

Війська РФ намагаються уникати прямих зіткнень із українськими військовими, інформує ZN.ua.

ЗСУ на півдні відсунули окупантів до додаткових рубежів оборони
© Сергій Нужненко / Радіо Свобода
На південних рубежах російські окупаційні війська уникають зіткнень ізукраїнськими військовими, але намагаються втримати рубежі оборони, заявив речник ОК "Південь" Владислав Назаров.

"Обстановка на півдні України складна та динамічна у розвитку, але контролюється силами оборони. Ворог, відтиснутий до додаткових рубежів оборони дотримується тактики контрбатарейної протидії. Особовий склад деморалізований, намагається уникнути прямих зіткнень", - наголосив речник.

Війська РФ постійно обстрілюють села на лінії розмежування, періодично виникають займання полів із зерновими.

При спробі збору розвідданих про положення ЗСУ в Миколаївському районі було виявлено і знищено БПЛА РФ "Елерон".


Анна Конюченко, ZN.ua





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