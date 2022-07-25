ЗСУ на півдні відсунули окупантів до додаткових рубежів оборони

На південних рубежах російські окупаційні війська уникають зіткнень ізукраїнськими військовими, але намагаються втримати рубежі оборони, заявив речник ОК "Південь" Владислав Назаров.
"Обстановка на півдні України складна та динамічна у розвитку, але контролюється силами оборони. Ворог, відтиснутий до додаткових рубежів оборони дотримується тактики контрбатарейної протидії. Особовий склад деморалізований, намагається уникнути прямих зіткнень", - наголосив речник.
Війська РФ постійно обстрілюють села на лінії розмежування, періодично виникають займання полів із зерновими.
При спробі збору розвідданих про положення ЗСУ в Миколаївському районі було виявлено і знищено БПЛА РФ "Елерон".