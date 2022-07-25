РФ спустила під воду найдовший підводний човен, який може нести надпотужні ядерні ракети

Військові експерти зазначають, що світовим океанам знову загрожують перегони підводних човнів, інформує ZN.ua.

РФ спустила під воду найдовший підводний човен, який може нести надпотужні ядерні ракети
© Міноборони РФ

На початку липня на баланс Військово-морського флоту Росії був переданий найдовший відомий підводний човен у світі, який один із його виробників рекламує як дослідницьке судно, однак інші кажуть, що це платформа для шпигунства та, можливо, ядерної зброї. Мова про атомний підводний човен «Бєлгород», вироблений на суднобудівному заводі РФ «Севмаш».

Як пише CNN з посиланням на експертів, його конструкція є модифікованою версією російських підводних човнів із керованими ракетами класу «Оскар II», зроблених довшими для ймовірного розміщення перших в світі ядерних стелс-торпед та обладнання для збору розвідувальної інформації.

«Якщо «Бєлгород» зможе успішно додати ці нові можливості до російського флоту, то в наступному десятилітті він зможе створити основу для повернення до холодної війни в океані, коли американські та російські підводні кораблі стежать і полюють один за одним у напружених умовах без навігації», - пише автор матеріалу.

Маючи понад 184 метри, «Бєлгород» є найдовшим підводним човном в океані на сьогоднішній день — довшим навіть за підводні човни з балістичними та керованими ракетами класу «Огайо» ВМС США, які досягають 171 метра.

"Бєлгород" був спущений на воду в 2019 році, але пройшов «державні» випробування лише в червні 2022 році. Російське агентство ТАСС повідомило, що підводний човен буде нести ядерні торпеди Poseidon, що знаходяться в розробці, і можуть проходити повз берегову оборону, подорожуючи по дну моря.

«Ця ядерна «мегаторпеда» є унікальною в історії світу», — написав американський експерт з підводних човнів Х. І. Саттон на своєму веб-сайті Covert Shores ще у березні.

За словами експерта, це абсолютно нова категорія зброї, яка змінить баланс військово-морських сил як у Росії, так і на Заході, що призведе до нових вимог і нової контр-зброї.

Як американські, так і російські офіційні особи заявили, що торпеди можуть доставляти боєголовки потужністю кілька мегатонн, спричиняючи радіоактивні хвилі, які зроблять ділянки узбережжя, на які вони спрямовані, непридатними для життя протягом десятиліть.

У листопаді 2020 року Крістофер А. Форд, тодішній помічник держсекретаря з питань міжнародної безпеки та нерозповсюдження, заявив, що «Посейдони» створені, щоб «затопити прибережні міста США радіоактивними цунамі». Натомість дослідницька служба Конгресу США у квітні зазначила, що «Посейдони» створені як зброя у відповідь, призначена для удару по ворогу після ядерного удару по Росії.


Ірина Знась, ZN.ua





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