Катували і вбивали українців: СБУ виявила поліцаїв-зрадників, які вступили на службу до окупантів у Херсоні

Служба безпеки України ідентифікувала всіх колаборантів, які вступили до створеного російськими окупантами "МВД РФ" Херсонської області. Зрадники масово репресують, переслідують та незаконно затримують українців у тимчасово окупованих південних районах, інформує Апостроф.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Для проведення масових репресій проти мирного наслення окупованих районів України з метою придушення народного опору російські окупанти відновили діяльність регіонального підрозділу міліції "Беркут", методами діяльності якого є насильство, психологічний тиск, погрози вбивства. Крім того, СБУ зафіксувала факти викрадення й катування людей.

"Також колаборанти під керівництвом російських спецслужб здійснюють підбір та вербування своїх "однодумців", яким пропонують приєднуватись до угруповань окупаційного "главку мвд". Для пошуку "кандидатів" використовують особисті зв’язки, у тому числі серед колишніх співробітників правоохоронних органів", - написали в пресслужбі.

Співробітники СБУ зібрали дані на кожного колаборанта, задокументували злочинну діяльність і встановили місця їх перебування та маршрути переміщення. До того ж вже повідомили про підозру за ч.7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність) 26 представникам так званого "обласного управління МВД РФ", які переховуються на окупованій Херсонщині. Серед них 14 колишніх працівників Нацполіції.

До так званого "керівного складу" входять наступні фігуранти:

  • Бобришев В.М. – начальник управління кадрового забезпечення;
  • Трубаєв М.В. – начальник управління карного розшуку;
  • Гаркуша Г.О. – командир батальйону "Беркут";
  • Савіна Н.В. – заступник начальника управління кадрового забезпечення – начальник відділу кадрів;
  • Стусенко Є.Г. – заступник начальника слідчого управління – начальник слідчого відділу Суворовського міського відділу поліції;
  • Малиновський Р.О. – заступник начальника управління карного розшуку - начальник відділу розкриття злочинів проти особи;
  • Горєлов К.В. – начальник Центру громадських зв’язків;
  • Великосельський Є.В. – начальник Суворовського міського відділу боротьби з незаконним обігом наркотиків;
  • Шершень М.В. – начальник Суворовського міського відділу дільничних інспекторів поліції;
  • Одинець С.С. – заступник начальника Суворовського міського відділу дільничних інспекторів поліції.

Зараз СБУ продовжує проводити комплексні заходи для притягнення колаборантів до відповідальності за злочини проти України.


Ліза Бровко, Апостроф





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