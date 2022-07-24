П'яні окупанти кинули гранату у мирних жителів, пролунав вибух: що відомо

В окупованому Маріуполі вояки кинули гранату у двір місцевого жителя, який зробив їм зауваження

Про це передає Politeka.net із посиланням на радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенко .

Так, 23 липня близько 20:15 у Маріуполі в районі вулиці Гранітної пролунав вибух. Як виявилося, це був вибух гранати у приватному дворі місцевого жителя.

Декілька п'яних окупантів, одягнених у форму військ «ДНР», шуміли. Місцевий мешканець зробив їм зауваження. Рашистам це не сподобалося, і вони кинули гранату у двір. В результаті поранено двох цивільних, один з них у тяжкому стані.

Раніше ми писали, що в ніч на 24 липня ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ знищили ворожу батарею ЗРК С-300 в районі Зеленотропінського Херсонської області.

Під вогневий контроль було взято кілька об'єктів транспортної інфраструктури на тимчасово окупованій території, що суттєво обмежує маневреність та логістику військ окупантів.