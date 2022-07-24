Один із найбільших показників серед країн-членів НАТО: скільки жінок служить у ЗСУ

женщины ВСУ

У Збройних силах України служать понад 38 тисяч жінок, 7 тис. з них пішли у армію після початку повномасштабної війни.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр на Другому саміті перших леді та джентльменів, який відбувся в Києві.

"Також є цивільні жінки, які у ЗСУ працюють. Тобто, загалом у ЗСУ – понад 50 тисяч жінок. За цифрами Україна має один з найбільших показників кількості жінок у Збройних Силах серед країн-членів НАТО", – каже вона.

Анна Маляр

За словами заступниці міністра, в Україні було два сплески збільшення кількості жінок у армії: у 2014-му і у 2022-му.

"Це такий характер української жінки. Вона сама заходить у Збройні сили і займає там своє почесне місце", – говорить Маляр.

женщина, воин, ВСУ


Алексей Ионов, politeka.net





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