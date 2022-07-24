В Маріуполі п'яні окупанти кинули гранату у двір місцевого жителя, двоє людей поранені — радник мера

У тимчасово окупованому Маріуполі п'яні російські загарбники кинули гранату в двір місцевого жителя, який зробив їм зауваження за «гучну гулянку». Унаслідок цього двоє цивільних отримали поранення, один — у важкому стані. Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.

«Вчора близько 20:15 в Маріуполі в районі вул. Гранітна пролунав вибух. Причина - вибух гранати в приватному подвір’ї», - йдеться у повідомленні.

За словами Андрющенка, п’яні військові РФ кинули гранату у двір місцевого жителя.

«Декілька п’яних військових окупантів (за формою — бойовики з незаконного збройного формування «ДНР») гучно гуляли. Місцевий мешканець зробив зауваження. На зустріч окупанти кинули гранату в його двір. Двоє цивільних поранено, один у важкому стані», - додав радник мера.

Він зазначив, що російські окупанти продовжують безкарно вбивати маріупольців просто заради забавки.