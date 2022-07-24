Розпад росії на 19 окремих республік: на "Форумі вільних народів" показали нову карту

У Празі пройшов "Форум вільних народів Росії", на якому експерти з усього світу обговорюють розпад Росії на 19 окремих республік.

Про це йдеться у анонсі форуму.

Головна тема форуму - повалення авторитарного режиму путіна та розпад РФ . Експерти розглядають можливість створення низки незалежних демократичних країн, які будуть пов'язані з добровільним договором. При цьому обов'язковою умовою розглядають повну демілітаризацію новостворених держав та відмову від ядерної зброї.

Організатори форуму переконані, що загроза з боку "єдиної Росії" буде постійно.

"Поки що зберігається "єдина Росія" - вона неминуче перетворюватиметься на агресивну імперію, який "ліберал" не прийшов би до влади в московському Кремлі", - стверджують організатори форуму.

Учасники форуму хочуть розробити підходи до створення перехідних адміністрацій та урядів "незалежних держав Росії". Організатори навіть створили карту, на якій зобразили, як має виглядати територія Росії.