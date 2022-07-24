Розпад росії на 19 окремих республік: на "Форумі вільних народів" показали нову карту

Розпад росії на 19 окремих республік: на "Форумі вільних народів" показали нову карту

У Празі пройшов "Форум вільних народів Росії", на якому експерти з усього світу обговорюють розпад Росії на 19 окремих республік.

Про це йдеться у анонсі форуму.

Головна тема форуму - повалення авторитарного режиму путіна та розпад РФ. Експерти розглядають можливість створення низки незалежних демократичних країн, які будуть пов'язані з добровільним договором. При цьому обов'язковою умовою розглядають повну демілітаризацію новостворених держав та відмову від ядерної зброї.

Організатори форуму переконані, що загроза з боку "єдиної Росії" буде постійно.

"Поки що зберігається "єдина Росія" - вона неминуче перетворюватиметься на агресивну імперію, який "ліберал" не прийшов би до влади в московському Кремлі", - стверджують організатори форуму.

Учасники форуму хочуть розробити підходи до створення перехідних адміністрацій та урядів "незалежних держав Росії". Організатори навіть створили карту, на якій зобразили, як має виглядати територія Росії.


Алексей Ионов, politeka.net





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