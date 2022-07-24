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2022-07-24
ЗСУ ліквідували загін сахалінського ОМОНу біля Лисичанська – СтратКом
Раніше в Міноборони назвали втрати окупантів станом на липень у боях за Лисичанськ і Сєвєродонецьк, інформує
ЗСУ знищили загін російського ОМОНу© Tut.by
Українські військові знищили загін російського ОМОНу з Сахаліна. Понад десяток загарбників ліквідовані біля Лисичанська,
“Воїни ЗС України відправили подарунок загону сахалінського омону в районі Лисичанська, які тільки-но заїхали на ротацію. 12 відразу офіційно денацифікувалися і демілітаризувалися, решту складу загону важко поранено", – деталізують у відомстві.
Нагадаємо, минулого тижня українські воїни HIMARSами “денацифікували” чотирьох замкомбатів 106-ї десантної дивізії РФ.
Оксана Коваль, ZN.ua