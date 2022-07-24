ЗСУ ліквідували загін сахалінського ОМОНу біля Лисичанська – СтратКом

Раніше в Міноборони назвали втрати окупантів станом на липень у боях за Лисичанськ і Сєвєродонецьк, інформує ZN.ua.

ЗСУ ліквідували загін сахалінського ОМОНу біля Лисичанська – СтратКом
ЗСУ знищили загін російського ОМОНу
© Tut.by

Українські військові знищили загін російського ОМОНу з Сахаліна. Понад десяток загарбників ліквідовані біля Лисичанська, повідомляє Управління стратегічних комунікацій.

“Воїни ЗС України відправили подарунок загону сахалінського омону в районі Лисичанська, які тільки-но заїхали на ротацію. 12 відразу офіційно денацифікувалися і демілітаризувалися, решту складу загону важко поранено", – деталізують у відомстві.

Нагадаємо, минулого тижня українські воїни HIMARSами “денацифікували” чотирьох замкомбатів 106-ї десантної дивізії РФ.


Оксана Коваль, ZN.ua





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