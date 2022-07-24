Колишньому командиру українського корвету загрожує до 15 років ув’язнення за держзраду

Зрадник наразі воює проти України на одному з кораблів РФ

Колишньому командиру українського корвету загрожує до 15 років ув’язнення за держзраду
Екс-командиру корвету "Тернопіль" загрожує в'язниця
© rimea.ukraineinfo.net

Правоохоронці повідомили про підозру командиру українського корвету, який у 2014 році перейшов на бік окупанта та воює проти України – повідомляє прес-служба МВС України.

«Колишньому командиру корвету «Тернопіль» Максиму Ємельяненку загрожує до п’ятнадцяти років ув’язнення за державну зраду», - зазначають правоохоронці.

За їх повідомленням, слідчі поліції опрацьовували інтернет-джерела, зокрема встановили місце перебування та служби зрадника, і зібрали доказову базу спільно зі слідчими ДБР.

Як стало відомо, 2014 році під час анексії Криму Росією капітан ІІІ рангу Максим Ємельяненко єдиний із екіпажу присягнув на вірність окупанту.

Нині він воює проти України у складі збройних сил РФ на сторожовому кораблі «Ладний» на посаді помічника командира.

Зраднику загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.


Артем Руденко, ZN.ua





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