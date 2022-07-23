У Чорному морі країни НАТО розпочали масштабні навчання з авіацією та десятками кораблів: фото та відео

У акваторії Чорного моря біля берегів Болгарії стартували регулярні масштабні військові навчання "Бриз", які стали першими великими навчаннями в цьому морі з початку повномасштабної війни, розв'язаної РФ, інформує Апостроф.

Про це проінформувало болгарське видання Nova.bg.

За інформацією видання, 26-го навчання ВМФ "Бриз-2022" розіграли сім епізодів на суші та на воді. У "Бриз-2022" беруть участь 11 країн, 24 кораблі, 5 літаків, 4 вертольоти та 1390 військовослужбовців військово-морських сил Болгарії, Албанії, Бельгії, Греції, Італії, Латвії, Польщі, Румунії, США, Туреччини, Франції, а також Військово -морське командування НАТО.

Першим епізодом стало гасіння пожежі, що спалахнула на торговому судні в районі порту "Бургас". У ньому задіяні сили ВМФ, Морської адміністрації та МВС – пожежної безпеки та захисту населення. Корабель "Ахелой", що перебуває на озброєнні в нашій країні, гасить з борту води, а з суші виїжджають машини пожежних служб.

Зазначимо, що РФ зараз тримає в акваторії Чорного моря кораблі, оснащені ракетами "Калібр", загроза ракетних ударів залишається підвищенною як з моря, так і з повітря, і з суші. Періодичний агресор обстрілює Україну з моря.


Інна Погрібна, Апостроф





Интересные новости
Україна має закінчити війну до холодів, чому це важливо: "Якщо цього не зробити..."Україна має закінчити війну до холодів, чому це важливо: "Якщо цього не зробити..."
Загальна мобілізація: чому повістки в Україні стали вручати частішеЗагальна мобілізація: чому повістки в Україні стали вручати частіше
Реклама наркотиків на будинках: що придумали у Верховній РадіРеклама наркотиків на будинках: що придумали у Верховній Раді
Лукашенко дав згоду на пропозицію Путіна зробити білоруські СУ-25 здатними нести ядерну зброюЛукашенко дав згоду на пропозицію Путіна зробити білоруські СУ-25 здатними нести ядерну зброю
Загальна мобілізація: коли українці можуть відмовитися від незаконної повісткиЗагальна мобілізація: коли українці можуть відмовитися від незаконної повістки
Блок рекламы


Похожие новости
Російські окупанти катують військовополонених та цивільних у південних регіонах України – Human Rights WatchРосійські окупанти катують військовополонених та цивільних у південних регіонах України – Human Rights Watch
Окупанти з "Гіацинта-Б" завдали удару по Харкову: фото та відео наслідківОкупанти з "Гіацинта-Б" завдали удару по Харкову: фото та відео наслідків
Підписання угоди про вивезення зерна з України помітили друга Путіна: фотоПідписання угоди про вивезення зерна з України помітили друга Путіна: фото
Бідні, малограмотні та погано говорять російською: куди в РФ найчастіше йдуть похоронки з УкраїниБідні, малограмотні та погано говорять російською: куди в РФ найчастіше йдуть похоронки з України
Росія відправила на війну проти України майже 85% своїх військ – воєнкорРосія відправила на війну проти України майже 85% своїх військ – воєнкор
Європол не підтвердив інформацію про "контрабанду зброї з України" та висловив довіру державіЄвропол не підтвердив інформацію про "контрабанду зброї з України" та висловив довіру державі
HIMARS для України: глава МЗС Литви закликав Захід надати ЗСУ більше американських реактивних системHIMARS для України: глава МЗС Литви закликав Захід надати ЗСУ більше американських реактивних систем
Російський пропагандист убив людину на окупованій території України: деталі трагедіїРосійський пропагандист убив людину на окупованій території України: деталі трагедії
У Чорному морі стартували перші від початку російсього вторгнення військові навчання НАТО Sea BreezeУ Чорному морі стартували перші від початку російсього вторгнення військові навчання НАТО Sea Breeze
Угода щодо експорту зерна з України — реакція світових політиківУгода щодо експорту зерна з України — реакція світових політиків
Последние новости
Подгружаем последние новости