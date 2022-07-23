У Чорному морі країни НАТО розпочали масштабні навчання з авіацією та десятками кораблів: фото та відео

У акваторії Чорного моря біля берегів Болгарії стартували регулярні масштабні військові навчання "Бриз", які стали першими великими навчаннями в цьому морі з початку повномасштабної війни, розв'язаної РФ , інформує Апостроф .

Про це проінформувало болгарське видання Nova.bg.

За інформацією видання, 26-го навчання ВМФ "Бриз-2022" розіграли сім епізодів на суші та на воді. У "Бриз-2022" беруть участь 11 країн, 24 кораблі, 5 літаків, 4 вертольоти та 1390 військовослужбовців військово-морських сил Болгарії, Албанії, Бельгії, Греції, Італії, Латвії, Польщі, Румунії, США , Туреччини, Франції, а також Військово -морське командування НАТО.

Першим епізодом стало гасіння пожежі, що спалахнула на торговому судні в районі порту "Бургас". У ньому задіяні сили ВМФ, Морської адміністрації та МВС – пожежної безпеки та захисту населення. Корабель "Ахелой", що перебуває на озброєнні в нашій країні, гасить з борту води, а з суші виїжджають машини пожежних служб.