Польща придбає у Південної Кореї 180 танків та 48 штурмовиків

Нова військова техніка покликана замінити радянські зразки зброї, яка була надана Україні, інформує ZN.ua.

Польща придбає у Південної Кореї 180 танків та 48 штурмовиків

Польща невдовзі придбає у Південної Кореї 180 танків K2 Black Panther та 48 літаків FA-50. Про це повідомляє видання wPolityce, посилаючись на слова міністра оборони Польщі Маріуша Блащака.

За інформацією джерела, польський уряд вирішив суттєво оновити озброєння власної армії на тлі загроз, які створює на континенті Росія. В рамках модернізації технічного забезпечення збройних сил обговорюється угода з Південною Кореєю, яка скоріш за все почне діяти у наступному році.

Передбачається, що Польща закупить у азіатського партнера 180 корейських танків K2 Black Panther, оснащених 120-мм гарматою і здатних розвивати швидкість до 75 км/год. Крім того, в угоді затверджена купівля 48 легких штурмовиків FA-50, розроблених компанією Korea Aerospace Industries разом із Lockheed Martin на базі літаків T-50 Golden Eagle.

«Ми зацікавлені в закупівлі трьох ескадрилій, тобто 48 машин. Перші екземпляри будуть доставлені до Польщі наступного року. Ми завершуємо переговори щодо цього. Загалом це буде стрибок боєздатності нашої армії», – сказав Блащак.

Повідомляється, що корейські танки K2 обійдуться Польщі у $2,3 млрд. Вартість літаків – $2,6 млрд. Крім того, у договорі передбачено 670 гаубиць K9, які коштуватимуть понад $3 млрд.


Олександр Кричковський, ZN.ua





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