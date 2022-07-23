Польща придбає у Південної Кореї 180 танків та 48 штурмовиків

Польща невдовзі придбає у Південної Кореї 180 танків K2 Black Panther та 48 літаків FA-50. Про це повідомляє видання wPolityce , посилаючись на слова міністра оборони Польщі Маріуша Блащака.

За інформацією джерела, польський уряд вирішив суттєво оновити озброєння власної армії на тлі загроз, які створює на континенті Росія. В рамках модернізації технічного забезпечення збройних сил обговорюється угода з Південною Кореєю, яка скоріш за все почне діяти у наступному році.

Передбачається, що Польща закупить у азіатського партнера 180 корейських танків K2 Black Panther, оснащених 120-мм гарматою і здатних розвивати швидкість до 75 км/год. Крім того, в угоді затверджена купівля 48 легких штурмовиків FA-50, розроблених компанією Korea Aerospace Industries разом із Lockheed Martin на базі літаків T-50 Golden Eagle.

«Ми зацікавлені в закупівлі трьох ескадрилій, тобто 48 машин. Перші екземпляри будуть доставлені до Польщі наступного року. Ми завершуємо переговори щодо цього. Загалом це буде стрибок боєздатності нашої армії», – сказав Блащак.

Повідомляється, що корейські танки K2 обійдуться Польщі у $2,3 млрд. Вартість літаків – $2,6 млрд. Крім того, у договорі передбачено 670 гаубиць K9, які коштуватимуть понад $3 млрд.