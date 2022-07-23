Бідні, малограмотні та погано говорять російською: куди в РФ найчастіше йдуть похоронки з України

З війни в Україні найбільше їде похорон у дуже віддалені від Москви регіони. Станом на 23 липня, за кількістю привезених "вантажів-200" з України лідирують Дагестан (245) та Бурятія (224).

Про це пише "Можемо пояснити", публікуючи карту на базі даних ВВС та "Медіазони".

Експерти розповіли порталу "Можемо пояснити", що причинами знаходження на передовій військових з околиць Росії є не лише бідність і добрий заробіток, а й те, що влада вважає ідеальним контингентом - малограмотних і погано розмовляючих російською жителів сіл. Начебто краще не турбувати "вантажами-200" наближені до столиці регіони.

"Плюс у кавказьких регіонах є така патріархальна традиція, така маскулінність, у рамках якої служба в силових органах це заохочувана справа. Але і це теж не від хорошого життя, а тому що просто більше ніде працювати. Їм не вистачає солдатів, вони готові слати кого завгодно, будь-кого, хто прийде та запишеться", - сказав політолог Федір Крашенинников.

У карті інтернет-порталу враховано інформацію про 4 760 офіційно загиблих.

"Це ті люди, чия особа була верифікована, відомі їхні імена та прізвища, про них розповіла місцева влада та ЗМІ. Зведену статистику втрат Росія не оприлюднить з весни: згідно з останнім повідомленням Міноборони від 25 березня у війні з Україною загинув 1 351 російський військовослужбовець. А військком Красноярського краю взагалі стверджує, що підраховувати втрати це "вульгарно та недоречно", - йдеться у повідомленні.

Також велика кількість похоронок із загиблими на війні в Україні їде до таких регіонів:

Краснодарський край – 170 загиблих;

Чечня – 119;

Башкирія – 144;

Волгоградська область – 142;

Оренбурзька область – 122;

Алтайський край – 106;

Татарстан – 99;

Північна Осетія – 89;

Тива – 84.

Водночас у Москві - всього 11 людей, а в Санкт-Петербурзі - 30.

Фото: t.me/mozhemobyasnit

Фото: t.me/mozhemobyasnit