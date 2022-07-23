HIMARS дістали до Кирилівки? Жителів курорту розбудили гучні вибухи

На території тимчасово окупованої Кирилівки у Запорізькій області, куди російські окупанти звозили свою техніку, вночі було чути сильні вибухи, інформує Апостроф.

Про це у своєму Telegram написав мер Мелітополя Іван Федоров.

Він розповів про те, що вибухи пролунали о 3 та о 5 годині ранку.

"Узбережжя Азовського моря, яке минулого року гостинно приймало понад 5 мільйонів туристів, цього року окуповане рашистами", - написав градоначальник.

За його словами, після вдалих атак українських військових на бази у Мелітополі та Мирному Мелітопольського району ворог почав звозити свою військову техніку, у тому числі до Кирилівки, розраховуючи на те, що "там їх не дістануть ні наші HIMARS, ні бійці ЗСУ та рухи опору". "Але хтось точно дістав" , - резюмував Федоров.

У свою чергу місцеве ЗМІ повідомляє про те, що сильні вибухи чули і в центрі громади Якимівці, і в навколишніх селах Гірсівці, Степанівці. Не виключено, що спрацювало ППО.

Офіційного повідомлення від українських військових наразі немає.


Інна Погрібна, Апостроф





Интересные новости
Україна має закінчити війну до холодів, чому це важливо: "Якщо цього не зробити..."Україна має закінчити війну до холодів, чому це важливо: "Якщо цього не зробити..."
Загальна мобілізація: чому повістки в Україні стали вручати частішеЗагальна мобілізація: чому повістки в Україні стали вручати частіше
Реклама наркотиків на будинках: що придумали у Верховній РадіРеклама наркотиків на будинках: що придумали у Верховній Раді
Лукашенко дав згоду на пропозицію Путіна зробити білоруські СУ-25 здатними нести ядерну зброюЛукашенко дав згоду на пропозицію Путіна зробити білоруські СУ-25 здатними нести ядерну зброю
Загальна мобілізація: коли українці можуть відмовитися від незаконної повісткиЗагальна мобілізація: коли українці можуть відмовитися від незаконної повістки
Блок рекламы


Похожие новости
"Росія завжди бреше": у США емоційно вимагають відправити Україні далекобійні ракети HIMARS"Росія завжди бреше": у США емоційно вимагають відправити Україні далекобійні ракети HIMARS
В Херсоні окупанти шукають «спеціалістів» на підприємства, через відмову місцевих жителів співпрацювати — ОК «Південь»В Херсоні окупанти шукають «спеціалістів» на підприємства, через відмову місцевих жителів співпрацювати — ОК «Південь»
Всі надані Україні HIMARS цілісінькі і продовжують жахати росіян — чиновник ПентагонуВсі надані Україні HIMARS цілісінькі і продовжують жахати росіян — чиновник Пентагону
HIMARS для України: глава МЗС Литви закликав Захід надати ЗСУ більше американських реактивних системHIMARS для України: глава МЗС Литви закликав Захід надати ЗСУ більше американських реактивних систем
CША не передадуть Україні ракети до HIMARS дальністю до 300 км – СалліванCША не передадуть Україні ракети до HIMARS дальністю до 300 км – Салліван
Рф кинули всі сили, щоб зірвати поставки HIMARS: "Реальність зовсім інша"Рф кинули всі сили, щоб зірвати поставки HIMARS: "Реальність зовсім інша"
Можливість наступу російських військ зменшилася на 70%, - Віктор Ягун про роботу «HIMARS»Можливість наступу російських військ зменшилася на 70%, - Віктор Ягун про роботу «HIMARS»
РФ поширює дезінформацію про те, що розрахунки HIMARS укомплектовані військовими НАТОРФ поширює дезінформацію про те, що розрахунки HIMARS укомплектовані військовими НАТО
У США розповіли, чи вдалося РФ знищити хоча б одну систему HIMARS в УкраїніУ США розповіли, чи вдалося РФ знищити хоча б одну систему HIMARS в Україні
Міллі: У США більше занепокоєні передачею Україні боєприпасів до HIMARS, ніж самих системМіллі: У США більше занепокоєні передачею Україні боєприпасів до HIMARS, ніж самих систем
Последние новости
Подгружаем последние новости