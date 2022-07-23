HIMARS дістали до Кирилівки? Жителів курорту розбудили гучні вибухи

На території тимчасово окупованої Кирилівки у Запорізькій області, куди російські окупанти звозили свою техніку, вночі було чути сильні вибухи, інформує Апостроф .

Про це у своєму Telegram написав мер Мелітополя Іван Федоров.

Він розповів про те, що вибухи пролунали о 3 та о 5 годині ранку.

"Узбережжя Азовського моря, яке минулого року гостинно приймало понад 5 мільйонів туристів, цього року окуповане рашистами", - написав градоначальник.

За його словами, після вдалих атак українських військових на бази у Мелітополі та Мирному Мелітопольського району ворог почав звозити свою військову техніку, у тому числі до Кирилівки, розраховуючи на те, що "там їх не дістануть ні наші HIMARS, ні бійці ЗСУ та рухи опору". "Але хтось точно дістав" , - резюмував Федоров.

У свою чергу місцеве ЗМІ повідомляє про те, що сильні вибухи чули і в центрі громади Якимівці, і в навколишніх селах Гірсівці, Степанівці. Не виключено, що спрацювало ППО.

Офіційного повідомлення від українських військових наразі немає.