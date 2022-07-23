Пентагон роздумує над передачею Україні американських винищувачів

Речник Ради національної безпеки Джон Кірбі заявив, що Пентагон вивчає доцільність надання винищувачів Україні, хоча ці зусилля знаходяться на дуже ранніх стадіях. Про це повідомляє Bloomberg .

Зусилля Пентагону, про які сказав Кірбі, зосереджені на постачанні американських літаків, а не колишніх радянських реактивних літаків. Відтак українські пілоти повинні пройти навчання на цих винищувачах, а також їх обслуговувати, інформує ZN.ua .

З огляду на це Кірбі додав: «Тож це не те, що станеться найближчим часом».